FOTO Referendum Rusia: Portbagajul mașinii, terenul de joacă sau autobuzul - cele mai inedite locuri unde rușii pot vota ca Vladimir Putin să rămână la putere până în 2036

Утро на участке № 573 началось с "придомового" голосования во дворе дома № 2а по улице Чкалова. Жители дома позитивно встретили нововведение и активно принимали участие в голосовании, приходя целыми семьями. Удобство уличного голосования особенно положительно отметили граждане старшего поколения. Пропустившие голосование во дворе своего дома могут проголосовать на территории избирательного участка ежедневно с 8:00 до 20:00. Последний день голосования - 1 июля! Не пропустите, сделайте свой выбор будущего нашей страны!#ОГ13#нашаКонституция#Конституция2020