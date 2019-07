VIDEO Condițiile pe care Bulgaria i le pune lui Timmermans pentru a-l susține la șefia Comisiei Europene. Discuțiile, transmise live pe Facebook de către Borissov și oprite la intervenția lui Timmermans

CITEȘTE ȘI:

Premierul bulgar s-a întâlnit duminică noapte cu Frans Timmermans, la misiunea diplomatică a Bulgariei la Uniunea Europeană, iar pentru ca Bulgaria să îi susțină candidatura la șefia CE Borissov i-a pus lui Timmermans o serie de condiții, inclusiv intrarea în Schengen şi încetarea MCV. Discuția a fost transmisă live pe Facebook de către premierul bulgar, pe pagina sa de Facebook, fiind întreruptă după ce Timmermans i-a atras atenţia că înregistrarea nu ar trebui să continue, potrivit Politico.În urma tratativelor purtate de Franţa, Germania, Spania şi Olanda a fost avansată o soluţie de compromis pentru împărţirea principalelor posturi de conducere în instituţiile europene, prin care olandezul Frans Timmermans (S&D) ar urma să preia preşedinţia Comisiei Europene, iar Manfred Weber (PPE) pe cea a Parlamentului European, deşi acesta din urmă a fost susţinut de populari pentru a deveni preşedinte al executivului comunitar. Compromisul nu a fost bine primit de mulţi lideri membri ai PPE, dar Borissov, deşi face parte și el din familia popularilor europeni, părea deschis pentru o astfel de formulă.''Un compromis se conturează - Weber va lua Parlamentul şi dumneavoastră veţi lua Comisia, aşadar am vrut să vorbim'', îi spune Borissov lui Timmermans în discuţia purtată la sediul misiunii permanente a Bulgariei la UE. ''Am colaborat minunat de-a lungul anilor'', completează premierul bulgar, iar Timmermans dă aprobator din cap şi răspunde prin "prekrasno'', adică ''minunat'' în limba bulgară.Borissov îi prezintă lui Timmermans o listă cu ''ceea ce este important pentru noi'' - crearea unui hub al gazelor în Bulgaria, intrarea țării în Schengen şi încetarea monitorizării Bulgariei prin MCV. ''Am vrut să ne vedem pentru a discuta aceste lucruri'', spune premierul bulgar, arătându-se favorabil compromisului evocat.''Există unele state membre ale UE din Europa Centrală şi de Est care au unele rezerve (faţă de numirea lui Timmermans), dar le-am spus că eu cred în integritatea dumneavoastră'', afirmă Borissov, aparent făcând referire la Ungaria şi Polonia, pe care Timmermans le acuză de încălcarea statului de drept. ''Astăzi am vorbit cu Pedro (Sanchez), Emmanuel (Macron), (Mark) Rutte, Angela (Merkel) şi cu alţi colegi (cu care am convenit) că este mult mai bine să venim cu o soluţie decât să rămânem inflexibili'', mai spune premierul Bulgariei.''Da, sunt de acord. Cred că întotdeauna am lucrat împreună foarte bine. Întotdeauna am fost direct şi sincer cu voi şi mi-am exprimat admiraţia pentru ceea ce faceţi în lupta împotriva crimei organizate. Am avut multe discuţii sincere. Aceasta este baza pe care apreciez prietenia noastră'', a răspuns Timmermans. El s-a întors apoi către cameră, afirmând: ''Nu sunt sigur că ar trebui să înregistrăm toate acestea''. În acel moment, transmisiunea în direct s-a oprit.