Liderul suprem al Iranului, Ayatollah Ali Khamenei, despre retragerea SUA din acordul nuclear iranian: Ați făcut o greșeală

"Am spus încă din prima zi: nu aveți încredere în America", a declarat Ayatollah Ali Khamenei.Acesta a cerut guvernului iranian să obțină garanții din partea puterilor europene, înainte de a conveni asupra continuării acordului.Acordul, încheiat în 2015, a limitat activitățile nucleare ale Iranului, în schimbul ridicării sancțiunilor impuse de ONU, SUA și UE.Acordul a fost semnat de predecesorul lui Trump, Barack Obama, între Iran și cei cinci membri permanenți ai Consiliului de Securitate al ONU - SUA, Marea Britanie, Franța, China și Rusia (plus Germania).Președintele francez, Emmanuel Macron, a numit, de asemenea, decizia SUA "o greșeală".Secretarul britanic de externe, Boris Johnson, a declarat că Marea Britanie nu are "intenția de a pleca", iar cancelarul german, Angela Merkel, a spus că țara sa va "face tot ce îi stă în putere pentru ca Iranul să își respecte obligațiile pe viitor"."Dacă vom atinge obiectivele acordului în cooperare cu alți membri, acesta va rămâne în vigoare", a declarat președintele iranian, Hassan Rouhani, sub conducerea căruia a fost semnat acordul din 2015.Însă Khamenei, cea mai mare putere a Iranului, rămâne sceptic și spune că nu are încredere în Marea Britanie, Franța sau Germania și că ar avea nevoie de "garanții" înainte de a continua acordul."Am auzit că doriți să continuați tratatul nuclear cu cele trei țări europene. Nu am încredere în aceste țări. Dacă doriți să încheiați un acord, obțineți garanții reale, altfel mâine vor face același lucru ca SUA. Cuvintele lor nu au nicio valoare. Astăzi spun un lucru și mâine altul, nu au nicio rușine", a declarat Khamenei, adresându-se guvernului.Între timp, Donald Trump a avertizat Iranul asupra unor "consecințe grave" , dacă țara își va relua programul nuclear.