Reactie rapidă: Dosarul nuclear iranian. Care au fost cîștigurile certe ale acordului/ Ce se poate pierde imediat prin retragerea SUA din acordul nuclear cu Iranul

Aaron David Miller, fost negociator de pace în Orientul Mijlociu.​ „Acordul are multe nereguli, dar funcționează. A-l abandona fără un plan B reprezintă mai degrabă un interes politic al președintelui decât un interes național”Aaron David Miller, fost negociator de pace în Orientul Mijlociu.​

Iranul a renunțat la programul său nuclear în proporție de 97% (New York Times)

În cele 28 de luni de la încheierea acordului nuclear, inspectorii internaționali au precizat că Iranul nu a încălcat prevederile. Într-un interviu din martie, șeful de stat major al armatei israeliene, Gadi Eizenkot, a declarat: „Chiar acum, acordul, cu toate neajunsurile lui, funcționează și amână materializarea viziunii nucleare iraniene cu 10 până la 15 ani.”(The Economist)

Implicarea militară a Iranului in Orientul Mijlociu a putut fi limitată, chiar dacă nu și controlată.



Donald Trump a ales să scoată SUA din acordul nuclear cu Iranul in ciuda tutuor incercărilor diplomatice ale partenerilor occidentali de a-l face să renunțe. Pe scurt, acordul avea principalul rol de a impiedica Iranul să-și dezvolte programul nuclear și să-i temepereze acțiunile militare in zona -in special in Siria-, dar și atitudinea tot mai belicoasă față de Israel.preşedintele iranian, Hassan Rohani, afirmând luni că ţara sa ar putea rămâne în acordul privind nuclearul iranian chiar dacă Statele Unite se retrag, cu condiţia ca celelalte părţi să garanteze aşteptările Teheranului. ”Fie ce dorim noi în cadrul acordului nuclear este asigurat de partea ne-americană, fie nu e cazul şi noi ne urmăm propriul drum”, a declarat Rohani, potrivit site-ului de internet al preşedinţiei.Pentru a intregi imaginea tensiunii crescânde din zonă amintim că Israelul a votat o lege care îi permite să intre mai ușor în război, iar recent a bombardat poziții ale armatei iraniene in Siria.1. Iranul ar putea alege să se simtă eliberat de orice negociere aruncând vina pe Occidentul care nu iși respectă acordurile negociate și să se angajeze decisiv in continuarea dezvoltării programului nuclear. Implicațiile in destablizarea intregului Orient Mijlociu sunt incalculabile.2. Iranul iși va continua și mai mult agresiunea in zonă și iși va lărgi implicarea militară in Siria. Tensiunea cu Israelul va crește la cote alarmante. Analiștii sunt îngrijorați că amplificarea fricțiunilor dintre cele două țări ar putea duce într-un final la un război în toată regula.3. Decizia izolează Statele Unite de lume într-o perioadă care acestea au nevoie de aliaţii lor în înfruntarea ameninţărilor nucleare în altă parte, mai ales în Coreea de Nord. Amintim aici si contactele diplomatice tot mai intense din ultimii ani dintre Iran si Coreea de Nord.4. Sancțiunile economice pe care SUA le va impune vor duce la o nouă criză economică in rândul iranienilor, va semăna noi sentimente antiamericane si antioccidentale si va genera un nou val de imigranți.5. Tensiuni care ar putea diviza Alianța Nord-Atlantică. Decizia lui Trump pune statele europene într-o situație dificilă, în care ar trebui să decidă dacă îi urmează modelul sau dacă refuză.