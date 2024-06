FILM Joi, 13 Iunie 2024, 10:51

Actrița americană Julia Louis-Dreyfus a dezvăluit într-un nou interviu care este filmul pe care îl consideră cel mai prost din cariera ei, ea urmând să revină anul viitor într-un nou lungmetraj, deși a făcut carieră ca actriță de seriale, relatează IndieWire.

Julia Louis-Dreyfus alaturi de Jerry Seinfeld si Michael Richards Foto: Louis Lanzano / Associated Press / Profimedia Images

Ea a făcut dezvăluirea în timpul unei apariții în emisiunea „Noaptea târziu cu Seth Meyers”, după ce prezentatorul TV a întrebat-o despre acest lucru.

„Asta e ușor. Troll!”, a răspuns Dreyfus, referindu-se la filmul fantasy din 1986 care se învârte în jurul unei familii hărțuite de un gnom magic care invadează o clădire de locuințe din San Francisco în căutarea unui inel magic care să îl transforme în om.

Dreyfus o joacă în filmul care are nota 4,6 / 10 IMDb pe Jeanette Cooper, una dintre rezidentele clădirii. Deși acesta a fost chiar primul rol din cariera ei, faptul că Troll nu a impresionat nu a împiedicat-o pe Dreyfus să ajungă o actriță de succes, ea ajungând să joace în extrem de popularul serial Seinfeld doar 4 ani mai târziu.

Deși Seinfeld a fost serialul prin care Dreyfus a cunoscut consacrarea, acesta nu a fost cel mai apreciat din cariera ei. Dacă interpretarea din Seinfeld i-a adus un Premiu Emmy în 1996, Julia Louis-Dreyfus a câștigat nu mai puțin de 9 Premii Emmy pentru rolul principal din Veep, un serial de satiră politică difuzat de HBO între 2012 și 2019.

Serialul în care Dreyfus joacă rolul principal poate fi vizionat pe noua platformă de streaming Max, disponibilă și pentru clienții din România de luna trecută. Titlul seriei este tradusă ca Vicepreședinta în limba română.

Julia Louis-Dreyfus va juca într-un film alături de Sebastian Stan, cel mai popular actor român la Hollywood

Pe lângă succesul cunoscut cu Seinfeld și Veep, Dreyfus a mai câștigat un Premiu Emmy pentru The New Adventures of Old Christine, un serial de tip sitcom care a rulat timp de 5 sezoane la televiziunea americană CBS înainte de a fi anulat în 2010.

Mai recent, ea a jucat în două episoade ale miniseria Marvel The Falcon and the Winter Soldier (2021), în care a interpretat rolul Valentinei Allegra de Fontaine, o contesă influentă și paranoică. Ea este cea care îl abordează pe Captain America pentru a-l recruta după ce își pierde mantia din cauza uciderii unui membru al Flag Smashers.

Dreyfus va reveni în rolul lui de Fontaine în Thunderbolts, un film Marvel pe care Disney, compania care deține franciza cu supereroi, l-a anunțat pentru data de 2 mai a anului viitor.

Preşedintele Marvel Studios, Kevin Feige, a anunţa încă din 2022 că actorii Florence Pugh, Sebastian Stan, David Harbour şi Julia Louis Dreyfus se vor alătura distribuţiei viitorului lungmetraj, a cărui echipă de antieroi este similară cu cea din Suicide Squad, din universul DC Comics.

Stan, care și-a prezentat recent la Cannes filmul în care îl joacă pe Donald Trump, va fi în în viitorul lungmetraj Bucky Barnes, liderul echipei Thunderbolts.

Filmul trebuia să fie lansat inițial în cinematografe în iulie 2024, însă a fost amânat din cauza dublei greve care a paralizat Hollywood anul trecut.

