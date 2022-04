FILM Luni, 18 Aprilie 2022, 12:00

Sebastian Jucan • HotNews.ro

Filmul Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore, cel de-al treilea film din franciza Fantastic Beasts, a debutat pe primul loc în box-office-ul nord-american, potrivit datelor provizorii publicate duminică de compania specializată Exhibitor Relations, informează AFP și Agerpres.

Mads Mikkelsen in Fantastic Beasts 3 Foto: LMK / Landmark / Profimedia Images

Noul titlu din această serie cinematografică derivată din universul francizei Harry Potter, centrat pe lupta dintre Albus Dumbledore (interpretat de Jude Law) şi maleficul Gellert Grindelwald (jucat de Mads Mikkelsen, care l-a înlocuit pe Johnny Depp), a obţinut încasări de 43 de milioane de dolari în primele trei zile de proiecţii organizate în cinematografele din Statele Unite şi Canada.

The Secrets of Dubledore marchează însă cel mai slab debut pentru unul dintre cele 11 filme inspirate din universul literar creat de scriitoarea britanică J.K. Rowling, notează revista Variety.

„Era imposibil ca Fantastic Beasts să egaleze succesul francizei Harry Potter. Un astfel de triumf nu se întâmplă decât o singură dată în viaţă”, a declarat David Gross, specialist al cabinetului de consultanţă Franchise Entertainment Research.

Filmul Sonic the Hedgehog 2 a pierdut poziţia de lider ocupată săptămâna trecută şi a coborât pe locul al doilea, cu încasări de 30 de milioane de dolari obţinute de vineri până duminică.

În această comedie live-action bazată pe seria de jocuri video cu acelaşi titlu, Jim Carrey îşi reia rolul maleficului Dr. Robotnik, care vrea - pur şi simplu - să distrugă omenirea, dacă ariciul albastru Sonic nu îl opreşte.

The Lost City, un film de acţiune presărat cu elemente de comedie romantică, avându-i în rolurile principale pe Sandra Bullock şi Channing Tatum, s-a menţinut pe poziţia a treia, cu încasări de 6,5 milioane de dolari.

Filmul Everything Everywhere All at Once a urcat două locuri şi a ajuns pe poziţia a patra, cu încasări de 6,1 milioane de dolari.

Acest film SF cu accente de comedie noir, scris şi regizat de Dan Kwan şi Daniel Scheinert, spune povestea unei femei americane de origine chineză, jucată de Michelle Yeoh, care descoperă, după ce face obiectul unui audit al fiscului, că trebuie să se conecteze cu versiunile ei din universuri paralele pentru a împiedica distrugerea lor de o fiinţă cu puteri supranaturale.

Lungmetrajul Father Stu, cu Mark Wahlberg în rolul unui boxer devenit preot, a avut parte de un debut dezamăgitor în box-office-ul nord-american, după ce a obţinut în primul său weekend de proiecţii încasări de doar 5,7 milioane de dolari.

Topul 10 din box office-ul nord-american este completat de următoarele filme:

6. Morbius (4,7 milioane de dolari);

7. Ambulance (4 milioane de dolari);

8. The Batman (3,8 milioane de dolari);

9. K.G.F: Chapter 2 (2,8 milioane de dolari);

10. Uncharted (1,2 milioane de dolari).

