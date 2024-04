ESENTIAL Marți, 23 Aprilie 2024, 10:57

Președintele Klaus Iohannis - aflat într-o vizită în Coreea de Sud - i-a îndemnat pe liderii coaliției PSD-PNL „să nu lase luptele electorale generate de alegerile locale din luna iunie să influențeze activitatea guvernului”. El a avut o primă reacție după decizia Coaliției de a retrage candidatura lui Cătălin Cîrstoiu, în urma acuzațiilor de incompatibilitate.

Întrebat despre retragerea candidaturii lui Cătălin Cîrstoiu din cursa pentru Primăria Capitalei, președintele a spus că „nu este un mare succes al coaliției”, dar că nu vrea să comenteze „deciziile coaliției în materie de ales candidați și de felul în care se vor poziționa”.

„Acum, cert nu este un mare succes al Coaliţiei”

„Acum, cert nu este un mare succes al Coaliţiei, ca să mă exprim aşa. În rest, nu vreau să comentez deciziile coaliţiei în materie de ales candidaţi şi de felul în care se vor poziţiona. Ştiţi bine că discuţiile în coaliţie s-au purtat ieri şi azi-noapte, din câte am înţeles, deci nu am fost acolo ca să fiu în contact nemijlocit. Am aflat rezultatele, important este ca această soluţie de candidaţi separaţi pe Bucureşti să nu ducă la nişte lupte electorale în interiorul coaliţiei care pe urmă s-ar reflecta negativ asupra activităţii guvernului”, a spus Iohannis într-o conferință de presă susținută marți în timpul vizitei oficiale în Coreea de Sud.

Întrebat de jurnaliști care este opinia sa despre Cătălin Cîrstoiu și dacă a fost consultat de Coaliție, Iohannis a spus că nu este treaba sa, ca președinte, să îi caracterizeze pe candidați: „Nu comentez astfel de lucruri, fără supărare. Nu cred că e treaba președintelui să facă caracterizări asupra unor foști, posibili sau viitori candidați. Eu sunt președintele României”.

„Toată lumea îşi aminteşte că crearea acestei coaliţii a fost încurajată de mine. Cred că mai are potenţial această coaliţie în viitor”

El a susținut că „există capacitatea în cele două partide să separe alegerile locale de activitatea guvernamentală”.

„Cred că toată lumea îşi aminteşte că această coaliţie a fost, crearea acestei coaliţii, a fost încurajată de mine, pentru că am avut nevoie de un guvern stabil, cu o majoritatea serioasă în Parlament, pentru a trece România cu bine prin toate crizele succesive pe care le-am avut, lucru care s-a întâmplat. Deci obiectivul acestei coaliţii a fost stabilitate şi trecerea cu bine prin criză, obiectivul a fost atins, dar cred că mai are potenţial această coaliţie în viitor”, a mai susținut Klaus Iohannis.

El a spus că acum, în toiul campaniilor electorale, „va fi un pic mai complicat de a menţine buna înţelegere la cota maximă”.

„Nu aş vrea să speculez acum despre şansele unui candidat sau ale altui candidat, însă (..) nu m-am implicat nici înainte nici acum în negocierile din coaliţie, pe candidaţi şi pe felul în care se poziţionează, dar la sfârşit am fost informat, la sfârşitul negocierilor”, a spus Iohannis.

Chestionat, din nou, dacă a fost consultat de Coaliție în privința candidaturii dr. Cîrstoiu, Klaus Iohannis a spus că nu a fost consultat pentru că nu a dorit să intre în aceste discuții.

Retragerea dr. Cîrstoiu din cursa pentru Primăria Capitalei. Cea mai lungă ședință a coaliției

Întruniți luni dimineață, de la ora 10, în ședința conducerii Coaliției, liderii PSD și PNL au decis să renunțe la candidatura dr. Cătălin Cîrstoiu. Decizia a fost luată la miezul nopții, după 14 ore de discuții.

Timp de peste cinci ore, la ședință a luat parte și managerul Spitalului Universitar de Urgență București, Cătălin Cîrstoiu. În acest timp, liderii Coaliției au încercat să-l convingă pe candidatul comun să renunțe, au declarat pentru HotNews.ro surse politice. Managerul Spitalului Universitar a plecat, puțin înainte de miezul nopții, fără să accepte să se retragă el. „Decizia e la dumneavoastră, nu la mine, eu nu renunț pentru că niciodată n-am pierdut o cursă”, le-a spus Cîrstoiu liderilor PSD și PNL.

Motivul, așa cum a fost el explicat de surse politice pentru HotNews.ro, a fost: slabele șanse în cursă, așa cum au reieșit din sondaje și cum au fost resimțite, „la firul ierbii”, de către social-democrații și liberalii angrenați în campania de București. O investigație HotNews.ro a arătat că managerul spitalului public lucra și la clinica privată a familiei sale.

Legea interzice acest lucru, pentru directorii spitalelor de stat. Practic, pacienții nu mai beneficiau de gratuitate, banii mergeau la familia Cîrstoiu, iar spitalul public condus de acesta încasa sume mai mici de la Casa de Sănătate.

La capătul a 14 ore,liderii PSD și PNL au decis să meargă pe candidaturi separate la Primăria Capitalei: Gabriela Firea pentru PSD și Sebastian Burduja pentru PNL și să păstreze candidații comuni la sectoare și în țară, acolo unde se ajunge la consens.