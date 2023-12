ESENTIAL Marți, 26 Decembrie 2023, 15:00

Asociația de tehnologie civică Code for Romania a lansat marți a 12-a și ultima soluție digitală gratuită din Campania „Așteaptă-te, române. #PUTEM3000": How to NGO, centru complet de resurse pentru ONG-uri - pentru oricine dorește să înființeze sau să dezvolte o organizație neguvernamentală în România. Platforma oferă informații actualizate în timp real, esențiale pentru organizarea și operațiunile de fiecare zi ale unui ONG și cadrul lor legal, diminuând nevoia de resurse pentru sarcinile juridice și administrative ale organizațiilor.

Dezvoltată de Code for Romania cu sprijinul ING, How to NGO beneficiază deopotrivă organizațiile la început de drum, cât și ONG-urile cu experiență și prezență solidă, anunță organizația.

„How to NGO este ultima din seria de 12 soluții create pentru a răspunde la probleme actuale ale românilor, soluții gratuite create de Code for Romania într-o campanie ambițioasă, fără precedent la noi în țară. Am promis și am livrat 12 soluții digitale gratuite în 12 săptămâni, câte una până la sfârșitul anului. Pentru că noi nu mai putem aștepta să facă alții. Noi înșine suntem cei pe care i-am tot așteptat”, anunță Code for Romania.

Ce găsești în How to NGO:

Ca punct central de acces la informații, platforma oferă resurse structurate pe categorii de activități și însoțite de materiale de suport:

Informații explicate simplu

Descoperi tot ce trebuie să știi despre înființarea unui ONG, documentele necesare, cum să scrii un statut, care sunt obligațiile legale și fiscale și alte informații relevante.

Template-uri utile

În How to NGO găsești template-uri de formulare, cereri, modele de termeni și condiții, ghiduri, modele de contracte de voluntariat și nu numai.

Centralizatoare relevante

Actualizăm constant liste utile pentru ONG-uri: organisme de reprezentare, liste de resurse gratuite, calendare relevante pentru viața de ONG și multe altele.

„La peste 30 de ani de la apariția primelor ONG-uri ne întâlnim cu o societate civilă fragmentată, într-o goană permanentă după oportunități de finanțare, luptându-se cu o lipsă de resurse umane și materiale, dar și izolată în interiorul propriului sector. În acest peisaj, avem nevoie să ne oprim din goană și să ne calibrăm eforturile spre consolidarea și creșterea capacității organizațiilor din societatea civilă înainte de a fi prea târziu. Așa s-a născut How to NGO, un punct de informare pentru cei organizațiile la început de drum și nu numai. O platformă resursă care să dea un start mai lin, dar și mai accelerat tuturor celor care pornesc azi un ONG și care trece prin etapele esențiale ale dezvoltării unei asociații robuste și sustenabile”. mai transmite organizația.

