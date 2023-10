ESENTIAL Marți, 31 Octombrie 2023, 15:41

LegeaPeBune.ro, o platformă online unde sunt definiți și explicați sute de termeni legali într-un limbaj accesibil tuturor a fost lansată de organizația Code for Romania, soluție dezvoltată în parteneriat cu Lideri pentru Justiție.

„LegeaPeBune.ro este un spațiu colaborativ în continuă dezvoltare în care Code for Romania aduce legea mai aproape de oameni prin accesibilizarea conceptelor legale. Baza de date a aplicației pleacă de la un set construit deja de termeni explicați de un grup de voluntari specializați. Platforma permite însă și publicului să contribuie cu definiții care apoi sunt validate de experți și adăugate în platformă”, transmite organizația într-un comunicat de presă.

„Sunt deja aproape 300 de termeni pe LegeaPeBune.ro, iar acest număr va crește grație contribuției esențiale a partenerilor și voluntarilor specializați și implicați. LegeaPeBune.ro este modul în care venim în sprijinul tuturor celor care se confruntă cu nevoia de a înțelege expresii complexe din legislație. Și este doar primul pas. Săptămâna viitoare venim cu o platformă complementară care ne va ajuta să navigăm evenimentele de viață cu mare ușurință. Rămâneți pe recepție", spune Olivia Vereha, cofondatoare și Director of Product Code for Romania.

Code for Romania adresează tuturor specialiștilor invitația de a colabora la noua platformă: „Dacă ești jurist, avocat, judecător, procuror, grefier sau doar pasionat de drept, ajută-ne să explicăm cât mai bine legea pentru toată lumea. Am creat metode ușoare prin care poți să ne transmiți noi explicații, definiții și informații despre concepte legale pe care să le adăugăm la dicționarul cu care am pornit la drum", transmite organizația.

Organizația amintește că platforma LegeaPeBune.ro face parte din seria de soluții digitale „ce răspund la probleme actuale ale românilor, soluții create de Code for Romania într-o campanie fără precedent: 12 soluții în 12 săptămâni, lansate până la sfârșitul anului”.

