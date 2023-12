ESENTIAL Miercuri, 13 Decembrie 2023, 19:24

Preşedintele Klaus Iohannis a părut deranjat de faptul că divergențele dintre ambasadorul României în SUA Andrei Muraru și premierul Marcel Ciolacu, în timpul vizitei şefului Executivului în Statele Unite de la începutul lunii decembrie, au „apărut public”. „Astfel de chestiuni trebuie discutate în interior şi nu în afară”. „Deci aici mai avem un pic de lucru”, a conchis şeful statului.

Klaus Iohannis, de Ziua Națională Foto: Inquam Photos / George Calin

„În ce priveşte discuţiile care au fost în Statele Unite ale Americii, probabil ar fi fost bine ca această vizită să fie mai bine pregătită de ambele părţi. Faptul că acolo au apărut public anumite divergenţe nu ne face bine absolut deloc. Astfel de chestiuni trebuie discutate în interior şi nu în afară.

Deci aici mai avem un pic de lucru”, a declarat preşedintele Klaus Iohannis, înainte de a participa la Summitul Uniunea Europeană-Balcanii de Vest de la Bruxelles, întrebat despre contrele din spaţiul public între ambasadorul României în SUA şi premierul Marcel Ciolacu, potrivit News.ro.



Ambasadorul României în SUA Andrei Muraru a afirmat că a fost exclus de la întâlnirile politice pe care premierul Marcel Ciolacu le va avea în Statele Unite ale Americii şi a precizat, la întâlnirea cu românii din SUA, că rolul său în această vizită s-a încheiat.

Andrei Muraru a declarat în faţa comunităţii de români din SUA că îi doreşte lui Marcel Ciolacu să aibă parte de întâlniri de substanţă pentru prosperitatea şi securitatea românilor.

În replică, premierul Marcel Ciolacu a declarat, marţea trecută într-un interviu la Prima News, despre reacţia lui Andrei Muraru în cadrul vizitei sale oficiale în SUA că nu a înţeles foarte bine ce a vrut domnul ambasador şi că aşteaptă ca ministra Afacerilor Externe Luminiţa Odobescu „să lămurească lucrurile cu ambasadorul, pentru că e partea ei de treabă în Guvern”.

„Din punctul meu de vedere nu a fost nicio tensiune, eu am venit însoţit de doamna ministru de externe, şi dânsa a fost la toate întâlnirile cum este şi normal şi am avut alături de mine şi pe ceilalţi colegi miniştri din Guvernul României. Nu am înţeles foarte bine ce a vrut domnul ambasador”, a afirmat Marcel Ciolacu, despre reacţia ambasadorului României în SUA Andrei Muraru.

Întrebat dacă a avut o discuţie între patru ochi cu dânsul după acel moment, şeful Executivului a răspuns: „Nu şi nici nu îmi doresc”.

Ciolacu a mai spus, atunci în SUA, că nu a discutat cu preşedintele Klaus Iohannis despre o eventuală rechemare în ţară a ambasadorului Andrei Muraru, reiterând ideea că a cerut ministrului de Externe clarificarea situaţiei.

„Când urci sărind anumite etape la un nivel prea mare, vine un moment când te faci de râs”, a declarat Ciolacu care a adăugat că nu vrea să catalogheze întreaga diplomaţie românească în urma acestei situaţii.

De asemenea, Marcel Ciolacu a mai spus, întrebat dacă l-ar fi rechemat la post pe ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, după reacţia acestuia în timpul viziteo oficiale pe care premierul o efectuează în SUA, că în mod categoric ar fi făcut acest lucru. Liderul PSD a arătat că lipsa de anvergură şi reacţia emoţională nu l-au calificat pentru a fi ambasador şi a adăugat că presupune că ministra de Externe Luminiţa Odobescu va avea o discuţie cu preşedintele României pe acest subiect.

