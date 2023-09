ESENTIAL Marți, 26 Septembrie 2023, 11:29

0

Directorul general al Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, Dragoș Cazacu, s-a aflat alături de șeful CJ Vaslui la ferma lui Emil Savin în ziua în care procurorii DNA l-au prins în flagrant pe Dumitru Buzatu în timp ce primea mita de 1,25 milioane de lei. Fostul viceprimar al municipiului Vaslui spune că a rămas șocat după ce și el a fost oprit de mascați și percheziționat, notează publicația Vremea Nouă.

Dumitru Buzatu Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Cazacu a fost în ziua flagrantului la partida de pescuit pe balta de la Cârja, alături de fostul director economic de la instituția pe care o conduce, Ioan Buruiană.

Șeful DGASPC Vaslui a povestit că și-a luat o zi de concendiu pentru a da la pește, montându-și undițele încă de dimineață. Abia după-amiază a venit și Dumitru Buzatu la ferma lui Emil Savin, afaceristul care a făcut denunțul la DNA.

Cazacu susține că și Buzatu a dat la pește, deși la percheziție procurorii anticopruție nu au găsit undițe, iar potrivit stenogramelor, baronul PSD s-ar fi dus acolo strict pentru a lua valiza cu bani.

De altfel, în imaginile surprinse când Buzatu a fost oprit la ieșirea din fermă, în portbagaj se văd o oală care părea plină cu mâncare, covrigi și o sticlă de plastic care conținea un lichid vișiniu, alături de geanta cu 1.25 de milioane de lei, despre care șeful CJ Vaslui a susținut că sunt „economiile” sale.

„Nu este deloc confortabil să treci printr-un moment din acesta într-o zi de concediu. Am fost pe acea baltă să pescuiesc. Am fost însoțit de domnul Buruiană, fostul director economic al instituției. Știam că trebuie să vină și domnul Buzatu acolo, am auzit această informație. A stat și el la pește, alături de noi. La un moment dat s-a și mâncat, însă eu nu am stat mai mult de 30-40 de secunde la acea masă. Doar i-am salutat pe cei prezenți și am plecat înapoi, la pescuit”, a declarat Dragoș Cazacu.

Directorul DGASPC Vaslui, care este prieten bun cu Tudor Buzatu, fiul fostului lider local PSD, a povestit că s-a speriat după ce mașina în care se afla alături de Ioan Buriană și Ana Maria Obreja, șefa de cabinet a președintelui Consiliul Județean Vaslui, a fost oprită de procurorii DGA.

„Pe traseu am fost opriți, neștiind despre ce este vorba. Am fost scoși din mașini, întinși pe capote, întrebați dacă avem obiecte interzise asupra noastră. Am fost percheziționați apoi ni s-a spus să ne liniștim și să nu răspundem la telefon pe perioada evenimentului. Atât eu, cât și Ana Maria Obreja, dar și domnul Ioan Buruiană ne-am panicat foarte tare pentru că nu știam ce se întâmplă. Știam că prin acea zonă circulă foarte des poliția de frontieră, iar prima dată m-am gândit la această posibilitate. Nu am avut câmp vizual cu mașina în care se afla domnul președinte și de aceea nu am văzut ce s-a întâmplat acolo. După ce s-au făcut perchezițiile, eu, Ana Maria Obreja și Ioan Buruiană ne-am continuat drumul spre Vaslui, cu mașina celui din urmă. După ce am ajuns în oraș, m-am dus acasă și m-am schimbat, apoi am mers acasă la domnul președinte pentru a fi alături de prietenul meu, Tudor Buzatu”, a declarat Cazacu.

Directorul DGASPC Vaslui a mai spus că empatizează cu „momentul dificil” prin care trece familia Buzatu și că ar fi dispus că facă un împrumut la bancă pentru apărarea baronului PSD.

„Cât timp a stat domnul președinte pe baltă eu am stat lângă sculele mele de pescuit, nu am participat la niciun fel de discuții dintre domnul președinte și domnul Savin. Nu am auzit nici discuția telefonică dintre domnul Buruiană și domnul Buzatu. E un moment foarte greu pentru prietenul meu, Tudor Buzatu, iar dacă este nevoie de un sprijin financiar, am să o fac. Îmi fac un împrumut și cu mare drag am să-l ajut. Aș face același lucru pentru toți prietenii care mi-ar cere asta”, a mai spus Cazacu.

Dragoș Cazacu, membru PSD, este șeful DGASPC Vaslui, instituție aflată în subordinea Consiliului Județean Vaslui, din 2020. Până atunci, vreme de cinci ani a fost viceprimarul municipiului Vaslui. De asemenea, a fost consilier local în CL municpiului Vaslui. Cariera în politică și-a început-o în 2008, când a fost stagiar la Biroul Europarlamentar al Gabrielei Crețu, soția lui Dumitru Buzatu, potrivit CV-ul său.

Soția lui Cazacu este de la începutul anului 2022 șef serviciu în cadrul Consiliului Județean Vaslui, iar potrivit declarației de avere, aceasta a lucrat în sectorul bancar, având în 2021 un venit de 55.614 de lei, înainte de a se angaja la stat. În 2022, de la CJ Vaslui a încasat 86.989 de lei.

Potrivit declarației de venit, familia Cazacu are deja contractate trei împrumuturi de la banca unde a lucrat anterior soția șefului DGASPC Vaslui, însumând o datorie de 410.000 de lei.

Cei doi au două terenuri intravilane și un apartament cumpărate în 2022.

Anul trecut, Dragoș Cazacu a încasat 124.883 de lei de la instituția pe care o conduce, față de 97.805 de lei, în 2021.