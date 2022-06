ESENTIAL Joi, 09 Iunie 2022, 18:34

Contractul pentru reabilitarea podului de peste râul Siret de la Luțca, prăbușit joi, a fost semnat în iulie 2019, iar lucrările au început abia peste un an, în timpul pandemiei, cu puțin timp înainte de alegerile locale, notează publicația locală Atacul.

Lucrările de reabilitare a podului de la Luțca, Neamț Foto: Facebook

Potrivit publicațiilor locale Mesagerul Neamț și Atacul, Consiliul Județean Neamț a comasat mai multe lucrări de infrastructură rutieră într-o singură licitație pentru suma de 222 de milioane de lei, fără TVA, și a semnat contractul în iulie 2019. Printre lucrările de infrastructură din acest mega-contract se regăsea și reabilitarea podului de la Luțca.

Asocierea de firme trebuia să modernizeze cele peste 40 de drumuri județene și poduri în doi ani și trei luni, începând de la data semnării.

„Este un proiect extrem de important pentru județul Neamț. Este un proiect care rezolvă o mare parte din infrastructura rutieră – drumurile județene și podurile cu probleme critice din județul Neamț, care aparțin de Consiliul Județean Neamț”, spunea Ionel Arsene, președintele CJ Neamț, la momentul semnării contractului.

Asociere de firme este formată din:

Aqua Parc SRL , care a fost lider de asociere, firma lui Gheorghe Vlasie, nașul lui Ionel Arsene, președintele CJ Neamț

, care a fost lider de asociere, firma lui Gheorghe Vlasie, nașul lui Ionel Arsene, președintele CJ Neamț Mavgo Holding SRL , controlată de Gheorghe Vlasie prin interpuși

, controlată de Gheorghe Vlasie prin interpuși Rustrans SRL, controlată de un afacerist băcăuan

Alido Proiect SRL

Trust CCDP, controlată de Daniel Niță, cel care a cumpărat de la cumnatul lui Arsene televiziunea Tele M

Hydrostroy AD, firmă din Bulgaria care a mai câștigat licitații cu Aqua Parc și Mavgo

Primacons Group SRL

Danlin XXL

Darcons SRL, firma care a reabilitat podul de la Luțca

Rutier Construct SRL

Oferta asocierii a fost singura primită de CJ Neamț iar diferența între valoarea estimată și oferta înaintată de firme a fost de 1,7 milioane de lei.

Firma care a reabilitat podul prăbușit, strâns legată de politicieni PSD

Firma care s-a ocupat de reabilitarea de podul de la Luțca a fost Darcons SRL, firmă controlată de Romică Rotaru, fost vicepreședinte PSD al Consiliului Județean Neamț. Fiul său, Alexandru Rotaru, a fost deputat PSD, prezent pe șantier pe la vizitele făcute de Ionel Arsene, președintele CJ-ului.

Proiectantul lucrărilor podului de la Luțca a fost firma Alido Proiect.

Conform contractului de finanțare încheiat între Ministerul Dezvoltării și Consiliul Județean Neamț, valoarea finanțării lucrării de la pod, alocată prin PNDL, este de 7.374.449,36 lei, sumă din care ministerul a decontat 7.295.280,58 lei (au mai rămas de decontat 79.168,78 lei), a precizat Ministerul Dezvoltării.

Firma Darcons SRL și administatorul ei, Constantin Cristian Cozma, au fost condamnați în 2019 la plata unor amenzi penale pentru că, în 2014, că au extras ilegal balastru de lângă captarea de apă și magistrala de gaz a orașului Roman.

În 2021, compania Darcons SRL a raportat o cifră de afaceri de peste 33 de milioane de lei , profit de 843.743 de lei si 154 de angajați, având ca obiect principal de activitate lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor, potrivit Confidas.

Anul trecut și publicația NewsMoldova scria că firmele familiei fostului vicepreşedinte CJ Neamţ, Romică Rotaru, au prins mai multe contracte bănoase semnate cu CJ Neamț și CJ Iași.

Firma lui Gheorghe Vlasie, Aqua Parc, asociată cu Construcții GABAP, a semnat în 2017 un contract cu CJ Neamț de 2,2 milioane de euro pentru modernizarea a 6 kilometri de drumuri județene între localitățile Viișoara – Scăricica – Bisericani – Sanatoriul Bisericani. Contractul a fost atribuit în urma unei selecții de oferte, potrivit NewsMaker.

Cum au intrat firmele apropiate de PSD din Neamț pe filiera proiectelor de drumuri ale CNAIR / Ce acuză fostul ministru Drulă

Aqua Parc SRL, liderul asocierii mamut de mai sus (firma lui Gheorghe Vlasie, nașul lui Ionel Arsene, președintele CJ Neamț) și Mavgo Holding SRL (firmă controlată de Gheorghe Vlasie prin interpuși) câștigase pe final de 2020 un contract mare cu CNAIr pentru a dubla la 4 benzi drumul național DN71 Bâldana - Târgoviște.

La scurt timp după venirea la Ministerul Transporturilor, Cătălin Drulă anunța că reziliază acel contract încă neînceput, și că în locul acelei dublări de DN va iniția un proiect modern de drum expres între București și Târgoviște.

„Când am venit la minister, am anulat licitația pentru dublarea DN71 Bâldana-Târgoviște pe care o câștigase AQUA PARK și nu reușea să depună garanția. Am lansat în schimb proiectul unui drum rapid modern prin afara satelor: drumul expres București-Târgoviște. Mare supărare, mare, la PSD, pierduseră ciracii lui Arsene contractul”, scrie acum Cătălin Drulă.

„A venit Grindeanu la minister. Prioritatea sa, în primele zile de mandat? Relansarea dublării pe DN71, trebuia servit baronul de Neamț. Cine a depus ofertă? MAVGO HOLDING. Băieții nu se lasă până nu intră la cașcaval”, mai notează fostul ministru USR.

Pe 3 martie CNAIR informa că pentru licitația reluată de circa 1 miliard de lei pentru dublarea DN71 pe 44 de kilometri între Bâldana și Târgoviște primsie două oferte:

Asocierea S.C. DANLIN XXL S.R.L. (lider) – S.C.MAVGO HOLDING S.R.L. (asociat);

Asocierea ESTA INSAAT SANAYI LOJlSTIK VE DIS TICARET ANONIM SIRKETI (lider) – S.C. ESTA CONSTRUCTION GROUP S.R.L. (asociat 1) - GÜN AL MADENCİLİK İNAAT NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (asociat 2).

