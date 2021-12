Cristi Dănileț anunță că mai este urmărit disciplinar într-o cauză de Inspecția judiciară

Reamintim că Secția pentru judecători în materie disciplinară a CSM a decis pe 13 decembrie excluderea din magistratură a judecătorului Cristi Danileț, invocând "conduita prin care se aduce atingere imaginii justiției”. Decizia nu este definitivă, iar Danileț a anunțat că o va ataca la instanța supremă.





Magistratul spune că i se impută două filmulețe postate pe TikTok: într-unul taie gardul viu de acasă, în celălalt curăță o piscină.





În urma deciziei, Danileț nu mai are dreptul de a judeca, adică de a merge la serviciu și nici nu mai primește salariu , el fiind suspendat până la o decizie a instanței supreme, a declarat pentru HotNews.ro purtătorul de cuvânt al Consiliului Superior al Magistraturii, Iulia Craiu.

Sesizarea a fost trimisă de un tânăr de 22 de ani, fără studii de specialitate

Cristi Danileț: Inspecția Judiciară profită de ocazie și, realizând ridicolul sancționării mele pentru postările de pe tiktok, și-a pregătit „arsenalul greu”: acuză un magistrat că face politică

Cine sunt judecătorii din CSM care au decis excluderea lui Danileț din magistratură



”Cu majoritate, în baza art.100 lit.e) din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aplică domnului Danileţ Cristi Vasilică – judecător în cadrul Tribunalului Cluj, sancţiunea disciplinară constând în „excluderea din magistratură” pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzute de art.99 lit. a) din acelaşi act normativ.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare la Completul de 5 judecători al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Cu opinie separată în sensul admiterii cererii de repunere pe rol a cauzei formulată de pârâtul Danileţ Cristi Vasilică – judecător în cadrul Tribunalului Cluj.

Cu opinie separată în sensul admiterii excepţiei nulităţii absolute a acţiunii disciplinare motivată de depăşirea termenului de efectuare a verificărilor prealabile şi de încălcarea repartizării aleatorii”, este decizia luată luni de Secția pentru judecători în materie disciplinară din CSM.



Abaterea imputată este "conduita prin care se aduce atingere imaginii justiției”.

Judecătorii care fac parte din Secția pentru judecători în materie disciplinară din CSM sunt:

Bogdan Mateescu, care este și președinte al CSM

Lia Savonea, Simona Marcu, Mariana Ghena

Nicoleta Țînț, Gabriela Baltag, Evelina Oprina

Andrea Chiș și Mihai Bălan

Decizia de excludere din magistratură a lui Danileț - considerat unul dintre magistrații reformiști, care au protestat în stradă față de modificarea legilor justiției de către PSD - a fost luată cu votul judecătorilor Bogdan Mateescu, Lia Savonea, Simona Marcu, Mariana Ghena și Nicoleta Țînț, au declarat surse oficiale pentru HotNews.ro.

Împotrivă au votat Mihai Bălan și Andrea Chiș, în timp ce Gabriela Baltag și Evelina Oprina au propus sancționarea lui Danileț prin reducerea salariului.

Secția pentru judecători a CSM este condusă de Bogdan Mateescu, președinte al Consiliului, iar votul acestuia a înclinat balanța, în timp ce Inspecția Judiciară este condusă de judecătorul Netejoru, plasat politic de PSD la conducerea acestei structuri.

Judecătorul Cristian Dănileț anunță pe pagina sa de Facebook că este urmărit disciplinar într-o nouă cauză de Inspecția Judiciară care-l acuză că face parte ”din formațiuni politice” și are activitate politică, cu referire la cele două ONG-uri de educație juridică din care face acesta parte: VeDem Just și ICDE.”Trebuie să știți că un magistrat poate face parte din orice asociații, nu doar cele profesionale (art. 11 și 76 din Legea nr. 303/2004), dar nu poate să facă parte din partide sau formațiuni politice și nici să desfășoare sau să participe la activități cu caracter politic (art. 9 din aceeași lege). Or, fiecare din cele două ONG-uri menționate sunt înregistrate oficial, la Judecătorie, ca „persoană juridică de drept privat, independentă, apolitică, nonprofit, neguvernamentală”. Eu niciodată nu am luat parte la vreo acțiune politică cu aceste organizații și m-am abținut întotdeauna de la vot când a fost vorba de vreun comunicat de presă care viza spectrul politic, tocmai în considerarea funcției mele de judecător.”, scrie Danilet pe Facebook.Acesta mai scoate în evidență că sesizarea a fost trimisă de un tânăr de 22 de ani, fără studii de specialitate, că are note de subsol și e formulată în limbaj juridic.”Tânărul nu are cont de facebook, dar a anexat o grămadă de mesaje de pe FB de susținere a mea după excludere, mai ales cele care vin din partea unei ambasade și a oamenilor politici, dar sunt selectate doar cele ce vin dintr-un singur partid. S-a adresat direct președintelui CSM, a cărui adresă de email nici măcar eu nu o cunosc și nu e afișată public pe site-ul CSM. Plângerea lui este făcută pe data de 15 decembrie, când eram deja suspendat, așadar când eram deja în afara sistemului juridic. Mai mult, are 180 de pagini ca anexe, printre care un interviu de al meu din 2017 despre cartea de educație juridică și reacții ale unui șef de partid și unui europarlamentar din același partid avute în 14 decembrie”, subliniază Danileț.Inspecția a început cercetarea disciplinară miercuri și l-a anunțat pe Danileț chiar vineri că trebuie să fie la audiere la sediul său din București, în condițiile în care legea spune că audierile se fac la sediul instanței, un ordin al Inspectorului șef de anul trecut spune că se fac online, iar ”eu sunt suspendat din funcție astfel că nu am nicio îndatorire față de Inspecția Judiciară”.”Mie îmi e clar ce se întâmplă și nu vreau să intru în răfuielile de partid. Cert este că Inspecția Judiciară profită de ocazie și, realizând ridicolul sancționării mele pentru postările de pe tiktok, și-a pregătit „arsenalul greu”: acuză un magistrat că face politică. Interesant este că aceeași Inspecție Judiciară nu a avut nimic de spus când magistrați au fost secretari de stat (funcție eminamente politică), când șeful Inspecției Judiciare a fost pus în funcție de Guvern, când un magistrat a fost filmat ieșind dintr-un sediu de partid politic după care a fost propus într-o funcție de ministru, când un magistrat a declarat public că a luat legătura cu un membru de partid pentru a fi propus într-o funcție de demnitate publică, când un magistrat a declarat că a fost sunat de premier și propus drept ministru sau când un șef de asociație de judecători pleacă într-un partid politic de unde candidează la alegerile locale. După tiktok, asta este încă o premieră în magistratura română.”. acuză judecătorul.