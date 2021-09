Ce ar vrea trotinetiștii din jungla traficului bucureștean să se schimbe pentru a se încheia conflictul clasic șofer-trotinetă-pieton

Trotineta electrică și străzile Capitalei

Ce obligații au cei care folosesc trotinete electrice

Ordonanța de urgență din februarie 2020 a stabilit că trotinetele electrice pot fi conduse doar de persoane care au vârsta de cel puțin 14 ani, iar transportul pasagerilor este interzis.

Trotinetele electrice vor fi conduse numai pe pista pentru biciclete, iar în lipsa acestei piste, vor putea circula doar pe sectoarele de drum unde viteza maximă admisă pentru circulația vehiculelor este de 50 km/h, iar viteza maximă admisă pentru trotinetele electrice este de 25km/h.

Casca de protecție este obligatorie pentru conducătorii de biciclete și trotinete electrice a căror vârstă este sub 16 ani, atunci când se deplasează pe partea carosabilă.

Trotinetelor electrice care circulă pe drumurile publice sunt obligate să fie echipate cu mijloace de iluminare și dispozitive reflectorizant-fluorescente, iar circulația pe timp de noapte fără aceste mijloace și dispozitive în stare de funcționare este interzisă.

Cine nu respectă legea privind noile reglementări va fi amendat cu o sumă cuprinsă între 580 și 725 de lei.

Bogdan, 34 de ani, antreprenor: „Cu siguranță ar ajuta dacă ar exista piste bine puse la punct și bine implementate”

Marian Ciungu, 36 de ani, editor/filmmaker: „O lege foarte importantă ar fi ca bicicliștii și trotinetiștii să aibă prioritate în trafic. Fix ca în Olanda”

Dragos, 34 de ani, copywriter: „Mijloacele de transport în comun, dar și cele alternative trebuie încurajate cât mai mult”

Raluca, 36 de ani, programator: „Orice groapă e mult mai periculoasă pentru cineva care e pe trotinetă”

Victor, 31 de ani, art director: „Ar fi bună și orice formă de înmatriculare, dar și un fel de test grilă online, cu noțiuni din legislație, și un fel permis simplu pentru trotinete”

În aprilie 2019, un nou serviciu de deplasare alternativă în oraș ajungea în București, spre bucuria celor care s-au săturat să-și piardă vremea în mașină, în drum spre birou sau înapoi spre casă - trotineta electrică.Wolf-E a fost primul serviciu care s-a lansat în România, urmat apoi de Lime. În prezent, în București sunt încă cinci companii care închiriază trotinete electrice (Splash, Melc, Flow, Uber, Bolt) și peste 2500 de astfel de mijloace de transport.Foarte mulți tineri, dar nu numai, s-au îndrăgostit de acest mijloc de transport pentru că este foarte practic și oferă posibilitatea deplasării rapide prin haosul de pe străzile Capitalei. În plus este și un serviciu în general ieftin: plătești în jur de 60 de bani pe kilometru. Trotinetele pot merge cu o viteză de cel mult 25 de kilometri pe oră.La început, deplasarea cu trotineta electrică nu era reglementată legal. Lucrurile s-au schimbat în februarie 2020, tocmai pentru că numărul celor care foloseau acest mijloc de transport alternativ era din ce în ce mai mare.Atunci a fost adoptată o ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, care reglementează circulaţia cu trotinetele electrice. Din păcate, nici până acum însă nu au fost aprobate normele de aplicare.În primăvara lui 2021, Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a pus în dezbatere un proiect de hotărâre pentru operaționalizarea ordonanței care reglementează circulația cu trotinetele și, implicit, aplicarea efectivă a lor.Bucureștiul nu se poate lăuda cu cele mai bune drumuri, lucru ușor de observat, fie că ești pieton, șofer, biciclist sau mergi pe trotinetă. Mulți dintre cei care aleg să folosească trotinetele electrice nu respectă regulile de siguranță, la fel cum și mulți dintre șoferii orașului nu-i respectă pe ceilalți participanți la trafic, care nu sunt în mașini.Din 2019 și până în iulie 2021, conform informațiilor oferite de Poliția Generală a Municipiului București, 81 de oameni care mergeau pe trotinete au fost răniți grav. Unul dintre cazurile cele mai mediatizate este cel al unui bărbat care mergea pe trotinetă în oraș și care a murit în trafic , deoarece a fost lovit intenționat de un motociclist.Un alt caz, de data aceasta din Arad, este cel al unui adolescent de 15 ani, care s-a urcat băut pe trotinetă și s-a răsturnat cu ea. Tânărul a primit o amendă de la poliție în valoare de 580 de lei.În primele luni ale acestui an, polițiștii Brigăzii Rutiere au aplicat în București peste 60 de sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea prevederilor legale care reglementează circulația trotinetelor electrice.La mai bine de doi ani de la apariția primelor servicii de închiriat trotinete în România, subiectul continuă să fie unul controversat. Spre exemplu, primarul din Drobeta Turnu Severin , în urma plângerilor din partea cetățenilor orașului, pentru că tinerii nu respectă regulile de deplasare și au lovit pietonii din mers, a hotărât să interzică trotinetele în zonele exclusiv pietonale și de promenadă.Ce spun însă oamenii care folosesc în mod frecvent trotinetele despre mersul cu acest mijloc de transport? Care sunt problemele pe care le-au întâmpinat în trafic și cum văd ei rezolvarea acestora? Am stat de vorbă cu câțiva dintre trotinetiști pentru a avea și perspectiva lor.Bogdan spune că merge cu trotineta prin București din trei motive: se mișcă mult mai repede în perioadele în care traficul este aglomerat, i se pare foarte distractiv și poate să bea (cu măsură), în timp ce se deplasează repede dintr-un loc în altul ().În general, Bogdan nu consideră că este periculos să mergi cu trotineta prin oraș, dar spune că poate fi „dacă nu ai experiență și nu te simți confortabil pe ea sau dacă nu ești atent la traficul din jur, unde include și oamenii și mașinile”.În ceea ce privește șoferii din București, Bogdan spune: „în București oamenii nu sunt obișnuiți cu participanți la trafic în forme mici de deplasare, indiferent că vorbim de bicicletă, trotinetă sau alte mijloace de transport cu două sau trei roți. Ușor, ușor poate lucrurile se vor schimba și șoferii vor observa că mai există și altceva pe stradă, în afară de mașini.”Cât despre ce schimbări ar putea fi implementate la nivel de oraș sau autorități, astfel încât deplasarea cu trotineta să fie mai safe, Bogdan nu are un răspuns exact, dar știe clar că nu i se pare ok ca oamenii să meargă pe trotuare, fie că sunt pe două sau trei roți, deoarece sunt spații destinate exclusiv pietonilor.„Cu siguranță ar ajuta dacă ar exista piste bine puse la punct și bine implementate”, încheie el.Marian. FOTO: Arhiva personalăMarian alege trotineta tot pentru ușurința și rapiditatea de transport, dar și pentru că este o variantă curată, eficientă, ieftină. Plus de asta, spune el, ocupă puțin spațiu în lift sau apartament, așa că poți merge cu ea oriunde.I se pare periculos să mergi cu trotineta prin București dacă nu cunoști regulile și semnele de circulație. „E periculos dacă nu te asiguri mereu când depășești orice. E periculos dacă nu ai frâne bune sau nu știi când să frânezi”, adaugă el.El spune că este necesar ca șoferii să conștientizeze mai bine că există și alți participanți în trafic în afara mașinilor și adaugă o altă serie de probleme: drumurile pline de gropi sau obstacole, mașinile parcate aiurea sau șoferii care ies din parcare sau deschid portiera fără să se asigure.Marian spune că ar trebui ca legile să fie schimbate, astfel încât mersul cu trotineta să fie sigur.„O lege foarte importantă ar fi ca bicicliștii și trotinetiștii să aibă prioritate în trafic. Fix ca în Olanda . Să aibă mai mare grijă când merg în trafic, iar legea să se aplice. Străzile nu se vor schimba niciodată, iar mașinile parcate de pe banda 1 nu vor dispărea. Trebuie alte metode prin care șoferii să conștientizeze și să accepte transportul alternativ,” susține tânărul.Plus de asta, casca ar trebui să fie obligatorie, crede Marian, dar și un fel de înregistrare a trotinetelor mai puternice. „Așa șoferii ar avea poate puțin mai mult respect pentru trotinetiști și bicicliști. Dar dacă tu mergi ca nebunul, nu oprești la semafor, nu porți cască, nu ești iluminat, ești clar un pericol”, concluzionează el.Dragoș a fost pasionat de bicicletă multă vreme, până i s-a părut prea mare și prea grea de cărat prin apartament. Trotineta i se pare compactă și ușor de folosit.„Nu transpiri, o iei la braț fără nicio problemă și asta îți dă mobilitate și ușurință în mișcare prin oraș. Acum ești pe drum, în secunda următoare ai coborât la metrou fără să incomodezi pe nimeni”, spune el.Tânărul consideră că trotineta electrică este făcută pentru țări și drumuri civilizate, motiv pentru care i se pare foarte periculos să meargă cu ea prin oraș. În București, susține el, abia se descurcă bicicliștii; la trotinete, roțile mici reacționează la fiecare pietricică de pe asfalt, tu simți fiecare groapă și te dezechilibrează fiecare dâmb.Uneori, Dragoș are senzația că pietonii se uită urât la el când merge cu trotineta, pentru că „toți sunt siguri că ești un idiot care n-are grijă la nimeni și la nimic.”Este conștient că există teribiliști care se expun aiurea la riscuri, dar el nu o face, și crede că trotineta trebuie tratată cu responsabilitate. Până acum nu a avut nicio problemă cu șoferii din trafic, dar și el susține că ei trebuie să învețe că orașul nu le aparține.„Dacă te uiți în jur, 60% din tot ce vezi sunt mașini. Mașini în trafic, mașini parcate, mașini parcate pe locuri în care n-ar trebui să fie, mașini în trafic, mașini pe piste, mașini în fața cărucioarelor, peste tot mașini. Și cine are o problemă cu biciclete, trotinete, role, pietoni? Șoferii!!! Tocmai ei. Învățați să împărțiți, oameni buni”, spune Dragoș.O soluție pentru siguranța mersului pe bicicletă, și în viziunea lui, ar fi legată de piste, infrastructură, reglementare. Dragoș aduce în vedere cum Parisul abia a reglementat viteza maximă cu mașina la 30 de kilometri pe oră. „N-avem cum să rămânem blocați în ideea că „mașina e rege“. Și prin urmare, mijloacele de transport în comun, dar și cele alternative trebuie încurajate cât mai mult”, completează el.Tânărul merge cu trotineta abia de două luni, dar susține că protecția este importantă, iar casca este necesară, mai ales că poți fi predispus la accidente tot timpul, din cele mai mărunte cauze - de la faptul că ți-a intrat o gâză în ochi, la cel în care n-ai văzut o denivelare în asfalt.Trotinete în București. FOTO: Alamy/ ProfimediaRaluca alege trotineta atunci când vrea să facă o plimbare, dar se simte leneșă, ca o alternativă la transportul în comun și pentru că este practică. Ea evită să meargă în trafic, ci alege străzile goale sau trotuarele, deoarece nu are încredere nici în șoferii bucureșteni, nici în talentul ei de participant pe șosea.I-ar plăcea să există benzi de biciclete special amenajare, la fel cum și-ar dori ca străzile orașului să fie reparate. „Orice groapă e mult mai periculoasă pentru cineva care e pe trotinetă. Și da, casca este obligatorie, pentru că suntem foarte fragili”, adaugă ea.Victor alege trotineta tot pentru rapiditatea cu care se deplasează în trafic, dar și pentru că e practică și-i vine ușor s-o ia la braț, decât să se streseze că îi fură cineva bicicleta. I se pare periculos să mergi cu trotineta prin București, deoarece drumurile sunt varză, șoferii sunt neatenți la uși și parcări și n-au nici experiența distanței laterale.„Deplasările cu trotineta sunt un roller coaster zilnic. Aș vrea totuși să mulțumesc șoferilor STB care depășesc larg când au posibilitatea. Vă văd și vă respect”, spune el.Cât despre soluții pentru siguranța în trafic pentru cei care aleg trotineta, Victor are următoarele sugestii pentru autorități și trotinetiști: „să astupe cineva gropile din șosele, să se ocupe cineva de toate șinele de tramvai din oraș, casca obligatorie, dar și luminile noaptea. Cred că ar mai fi bună și orice formă de înmatriculare, dar și un fel de test grilă online, cu noțiuni din legislație, și un fel permis simplu pentru ele.”Tânărul susține și el casca, pentru a evita accidentările și 8/10 deplasări o ia cu el. „O mai uit și eu când mă grăbesc, nu zic”, încheie el.