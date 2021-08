VIDEO Prima reacție publică a premierului despre cel de al doilea dosar din SUA: Este o decizie de respingere a unei sentințe civile, despre care nu am fost informat niciodată / În 2009 eram foarte ușor de găsit

Florin Citu la New York in 2016

Ce scrie Mediafax

Banca americană își vânduse creanțele către firma de recuperare Clarke Jordan Financial LC, care-i cere lui Florin Cîțu într-un proces civil peste 9755,27 de dolari pentru că nu și-ar fi respectat angajamentele semnate, conform Mediafax.

După 3 luni și jumătate de la chemarea lui Florin Cîțu în judecată, firma de recuperare mai cere instanței încă 3 luni ca să-l localizeze pe Florin Cîțu și să-i aducă la cunoștință procesul

Firma de recuperare de creanțe îl căutase pe Florin Cîțu la adresă, în bazele de date la care era abonat, folosind agende telefonice, internetul, sistemele de înregistrare a alegătorilor, a proprietăților și în evidența autovehiculelor

Firma informează instanța americană că a angajat chiar și un investigator profesionist care să-l localizeze pe Florin Cîțu

Ulterior, Florin Cîțu este citat și de grefierul instanței să se prezinte la proces sau să răspundă acuzațiilor. În caz contrar, instanța îi pune în vedere lui Cîțu că s-ar putea pronunța o hotărâre împotriva lui pentru despăgubirea solicitată

Investigatorul Raymond Miller, angajat să-l găsească pe Florin Cîțu, informează instanța din SUA că a transmis citația la adresa indicată

21 noiembrie 2008 - 24 februarie 2009: Judecătorul Steven Van Marel mai acordă 3 luni firmei de recuperare ca să-l notifice pe Florin Cîțu despre proces, Florin Cîțu nu este de găsit și, după 7 luni de la chemarea lui Cîțu în judecată, judecătorul respinge temporar cazul

Firma de recuperare nu a mai redeschis procesul civil. În perioada evenimentelor din instanța americană, Florin Cîțu era director Piețe Financiare la ING Bank România, mai arată Mediafax. În perioada evenimentelor din instanța americană, Florin Cîțu era director Piețe Financiare la ING Bank România, mai arată Mediafax.

La 6 ani după plecarea din SUA, în21 iulie 2008, Florin Cîțu a fost chemat în judecată în instanța din Iowa pentru o datorie neplătită de 6.698,73 de dolari de pe un card de credit deschis la Maryland National Bank, N.A, unul dintre cei mai mari furnizori de carduri de credit ai Americii, scrie agenția Mediafax , cea care a publicat și primul dosar care i-a fost deschis premierului în Statele Unite, în 2020, când a fost prins băut la volan Sâmbătă, la patru zile de la izbucnirea scandalului privind reținerea sa în SUA, acum 20 de ani, după ce a fost prins băut la volan, Florin Cîțu a răspuns întrebărilor jurnaliștilor pe această temă, însă la multe dintre ele a spus că nu își amintește exact.El a afirmat că și-a vândut mașina și s-a împrumutat pentru a plăti amenda în Statele Unite, dar nu mai știe exact câți bani a luat împrumut și de unde. De asemenea, el a spus că nu își amintește exact nici dacă a stat 48 de ore în arest și nici dacă a fost încătușat. Cât despre cât a băut înainte de a se urca la volan, premierul afirmă că a băut bere, dar nu mai știe cât: "Nu pot să duc 7-8 beri".Florin Cîțu a fost întrebat și despre un dosar în 2008, care apare tot pe site-ul instanței din Iowa, legat de plata unei sume de bani, el spunând că nu are nicio explicație: "În 2008 eram deja în România, deci chiar nu știu despre ce e vorba. (...) Mașina cred că am vândut-o cu 1.500 de dolari, era veche, era de prin 1988. (...) Chiar nu știu, nu am achitat nici o sumă de 100 de euro, în 2008 eram în România. O să mă interesez".