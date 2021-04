Cristian Ghinea: Am convenit să depunem PNRR pe 31 mai

„În discuţia cu preşedintele, cu domnul Orban, cu domnul prim-ministru şi cei doi vicepremieri am convenit ca mâine, în întâlnirea pe care o să o am cu vicepreşedintele Verstager al Comisiei Europene, să mergem pe calendarul de depunere pentru 31 mai pentru PNRR”, a declarat Ghinea la Parlament, potrivit Agerpres.





El a adăugat că discuţiile "continuă pe toate componentele".



"Continuăm discuţiile pe toate proiectele şi pe toate componentele. Comisia Europeană are genul ăsta de dialog cu toate statele membre. Deocamdată un singur stat a depus. Pariul meu este că vom avea mai multe state care vor trimite după 30 aprilie decât state care vor trimite înainte. Cel puţin acestea sunt informaţiile pe care le am - Bulgaria, Olanda, Finlanda, Polonia se pregăteşte - au anunţat că vor trimite după 30 aprilie", a arătat ministrul Ghinea.



Potrivit acestuia, "nu este niciun motiv de îngrijorare".



"Nu s-a greşit. Este o distanţă foarte mare pe care trebuie să o recuperăm de capacitate administrativă, de capacitate de a propune proiecte şi am făcut eforturi fabuloase în aceste trei luni, împreună cu echipa din minister, şi cu toate ministerele de linie. (...) În afară de faptul că PSD vrea să puncteze nişte puncte la isterie, nu e niciun motiv de îngrijorare. (...) Eu sunt foarte mulţumit că avem componenta de educaţie, componenta de sănătate, componenta de infrastructură de transport, componenta de creşe noi, de măsuri care sunt apreciate de comisie, cu care că aproape că a bătut palma şi sunt şi alte componente pe care trebuie să mai muncim foarte mult să convingem Comisia Europeană. Sunt unele probleme tehnice, sunt altele politice. De pildă, alocarea de 4 miliarde de euro pentru autostrăzi, eu consider că e o problemă politică, în sensul în care Comisia n-ar trebui să aibă o componentă pe mărirea alocării, comisia ar trebui să aibă observaţii tehnice", a explicat Ghinea.



Ministrul a făcut, în context, un apel către conducerea PSD "să nu mai submineze negocierile dure cu Comisia Europeană".



"Atunci când eşti într-o negociere dură cu un partener extern, atunci eşti subminat de oameni care se află în treabă şi fac declaraţii", a adăugat Ghinea.



Cristian Ghinea a mai precizat că a avut o discuţie cu preşedintele Camerei Deputaţilor, Ludovic Orban, după întâlnirea cu preşedintele Iohannis.



"Am avut o discuţie cu domnul Orban după întâlnirea cu preşedintele, în care ne-am lămurit. L-am întrebat ce-a vrut să spună, domnul Orban a spus că a spus presei că sunt discuţii tehnice, că s-a muncit foarte mult şi s-au făcut progrese, ceea ce apreciez foarte mult. (...) A fost o discuţie chiar foarte bună cu domnul Orban", a adăugat el.



Ghinea a participat luni la şedinţa de lucru convocată de preşedintele Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni pe tema Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă . La reuniune au participat şi premierul Florin Cîţu, preşedintele Camerei Deputaţilor, Ludovic Orban, vicepremierii Dan Barna şi Kelemen Hunor.