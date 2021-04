DIICOT, cercetări in rem în cazul accesării datelor privind vaccinarea de către consilierul lui Vlad Voiculescu

Mihaela Porime, purtătorul de cuvânt al DIICOT, a declarat duminică, pentru Aleph News, că cercetările privind accesarea datelor din Registrul Electronic Național de Vaccinare (RENV), au început și se fac in rem, pentru fapte, informează Mediafax.„La acest moment se desfășoară cercetări in rem pentru săvârșirea infracțiunii de acces ilegal la un sistem informatic, transfer neautorizat de date informatice și divulgarea informațiilor secrete de serviciu sau nepublice”, a spus procurorul șef Porime.Corpul de control al Prim-Ministrului a făcut verificări cu privire la procesul de transparentizare a datelor privind vaccinarea împotriva COVID-19, demarat de Ministerul Sănătăţii, fiind verificate în cadrul controlului activităţile specifice mai multor instituţii din subordinea Ministerului Sănătăţii şi a celor aflate în subordinea sau coordonarea Guvernului, care au atribuţii legale în privinţa gestionării Platformei naţionale de programare pentru vaccinarea împotriva COVID-19 şi a Registrului Electronic Naţional de Vaccinări (RENV).După ce a fost sesizat DIICOT-ul în urma verificărilor Corpului de Control, iar ministrul Voiculescu a fost demis, acesta a declarat că premierul Florin Cîţu are un comportament demn de junta militară, care nu are nicio legătură cu o ţară europeană.