Ce conține declarația de avere a Irinei Alexe: Primește o pensie specială de peste 14 mii de lei - Document

​Secretarul de stat în Ministerul de Interne Irina Alexe și-a publicat vineri declarația de avere și de interese. Potrivit documentelor, primește o pensie de serviciu de peste 14 mii lei, venitul ei anual din această sursă fiind de 170.832 lei. Reamintim că Irina Alexe, fostă polițistă, s-a pensionat în 2016, la vârsta de 42 de ani, pensia ei fiind de 13.000 de lei în acea perioadă.



La pensia de serviciu se va adăuga și salariul de secretar de stat, circa 10.000 lei net, în condițiile în care legea privind interizicerea cumulului pensiei cu salariul nu este încă în vigoare. Legea a fost aprobată de Guvern, însă nu poate fi aplicată până nu trece de Parlament.

Irina Alexe a mai ocupat funcţia de secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne în guvernarea Cioloș. Irina Alexe este membru PLUS și a fost propunerea USR-PLUS pentru funcția de secretar de stat la Ministerul de Interne. Pe de altă parte este considerată și apropiată de Vasile Blaga.







USR PLUS se laudă cu propunerea lor, spunând că Alexe este membru PLUS şi are o "experienţă îndelungată juridică şi administrativă", fiind ofiţer timp de 20 de ani în structura centrală a Ministerului Afacerilor Interne, din care ultimii zece ani făcând parte din conducerea ministerului.