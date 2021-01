O fostă polițistă, pensionată la 42 de ani, va fi readusă la Ministerul de Interne de către USR-PLUS

USR PLUS se laudă cu propunerea lor, spunând că Alexe este membru PLUS şi are o "experienţă îndelungată juridică şi administrativă", fiind ofiţer timp de 20 de ani în structura centrală a Ministerului Afacerilor Interne, din care ultimii zece ani făcând parte din conducerea ministerului.În februarie 2016 a fost numită secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului. În momentul numirii era secretar general adjunct in Ministerul Afacerilor Interne. În septembrie 2016 s-a întors la Ministerul de Interne, dar pe funcție de secretar de stat.În 2019 a ajuns în conducerea PLUS. La doar 35 de ani, Irina Alexe a devenit cel mai tânăr chestor din Poliția Română, potrivit. Ascensiunea ei în această funcție a fost pusă sub semnul întrebării în condițiile în care era vorba despre un grad profesional care se obține extrem de greu. Numirile sale pe funcții înalte au fost puse pe seama apropierii sale de Vasile Blaga.Nu este singurul caz de tânăr pensionar care va ocupa o funcție în Guvernul Cîțu.Acesta este absolvent al Colegiului Național de Informații din cadrul Academiei Naționale de Informații Bucuresti, în 2015, și unul la Colegiul Naţional de Apărare Bucureşti în 2007.