Reprezentanţii Mandachi Hotel Suceava: În restaurant se aflau persoane care serveau masa și care au fost amendate / Este exclus orice termen de petrecere / Nu s-a încălcat legea

Reprezentanţii Mandachi Hotel & SPA din Suceava precizează că în restaurantului hotelului nu a avut loc nicio nuntă sau petrecere la momentul în care poliţiştii şi jandarmii au făcut un control soldat cu amenzi şi că în local se aflau 132 de persoane care serveau masa, fiind respectate restricţiile în vigoare. "Este exclus orice termen de petrecere sau distracţie, nu a existat niciun mire, nicio mireasă, nicio formaţie, niciun DJ, nici măcar muzică ambientală şi nu s-a dansat nicio secundă, aspecte care pot fi verificate prin camerele de supraveghere şi confirmate de către Poliţie", transmit aceştia, scrie News.ro.

”În restaurantul mare al hotelului se aflau 132 de persoane, ceea ce înseamnă un grad de ocupare de 29% din numărul de locuri aprobat de primărie, adică 450. Sub nicio formă nu erau 220 de oameni, asa cum a apărut în mediul online, aspect ce poate fi confirmat de camerele video. În comunicatul de presă al IPJ este specificat faptul că evenimentul ar fi fost o petrecere, lucru pe care îl combatem vehement. În restaurant se aflau persoane care serveau masa, cu respectarea distanţelor legale, nu petrecea nimeni", a afirmat sursa citată.

Conform reprezentanţilor hotelului, Poliţia a consemnat în Procesul verbal de contravenţie încheiat unuia dintre meseni că a fost o “Întâlnire religioasă" clienţii fiind membri ai Bisericii penticostale.

"Pe cale de consecinţă, este exclus orice termen de petrecere sau distracţie, nu a existat niciun mire, nicio mireasă, nicio formaţie, niciun DJ, nici măcar muzică ambientală şi nu s-a dansat nicio secundă, aspecte care pot fi verificate prin camerele de supraveghere şi confirmate de către Poliţie", a precizat aceeaşi sursă.

Reprezentanţii firmei au susţinut că Hotel Mandachi nu a fost amendat pentru organizarea de evenimente, întrucât s-au respectat toate normele de protecţie Covid-19.

"În urma verificărilor, cei amendaţi au fost clienţii din incintă pentru că s-au adunat în cadrul unei întâlniri a Bisericii (informaţie preluată din procesul verbal încheiat de către Poliţie acestora). Clienţii au solicitat cazare şi ne-au cerut confirmarea că pot servi cina în incinta restaurantului hotelului, aspect ce întăreşte obligaţia Hotelului de a oferi serviciile pentru care a fost autorizat", au explicat aceştia.

Gabriel Melniciuc, CEO al grupului de firme Strong MND, inclusiv compania care administrează Mandachi Hotel & SPA, a spus că după ce a primit avizul de la departamentul juridic, nu a considerat oportun să solicite aprobarea lui Ştefan Mandachi sau că ar fi necesar să-l informeze.

”Actionarul nu este administratorul societăţii şi nu asigură managementul hotelului, acesta fiind delegat unor companii terţe. Cunosc foarte bine ce riscuri implică Covid19, mai ales că în perioada 8 martie - 19 martie am fost internat în spital, diagnosticat cu formă medie spre gravă Covid 19”, a spus el.

"Având în vedere că gradul de incidenţă în Suceava este de sub trei la mie şi putem servi legal masa în restaurant, am aprobat solicitarea clienţilor, mai ales că avem capacitatea totală în hotel de aproximativ 700 locuri la mese şi că Legea ne permite să asigurăm masa tuturor celor cazaţi în incinta hotelului. Am considerat justificat să iau o astfel de decizie, mai ales că toate restaurantele din Suceava au dreptul legal să primească şi să servească clienţi în limita a 30% din capacitatea autorizată", a mai explicat el.

La rândul său, avocatul Daniel Zoiţa, reprezentant al Mandachi Hotel, consideră că ”nu s-a încălcat legea în vreun fel, activitatea din restaurant nu întruneşte nicio caracteristica a unei nunţi” și de aceea a avizat personal servirea mesei în restaurantul mare.