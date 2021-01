Portretul lui Bogdan Stanoevici: Actor, fost ministru și director de circ, „corona-sceptic” decedat din cauza COVID-19

Bogdan Stanoevici (Bogdan Dragoş Aureliu Marian Stanoevici - nume complet) s-a născut la 22 ianuarie 1958, la Bucureşti. A absolvit, în 1982, U.N.A.T.C. „I. L. Caragiale”.Între 1979 şi 1989, acesta a interpretat o serie de roluri principale în film şi în teatru şi era unul dintre cunoscuţii membri al grupului SONG. Printre cele 13 lungmetraje în care a jucat înainte s-au numărat „Trandafirul galben” (1982), „Noi, cei din linia întâi” (1985) și „Secretul lui Nemesis” (1987).A jucat în piese de teatru şi a apărut în mai multe emisiuni la Televiziunea naţională. În mai 1989 s-a stabilit prin căsătorie în Franţa unde și-a continuat cariera în cinematografie, apărând însă și în emisiuni de televiziune şi jucând pe scenele de teatru franceze.În februarie 2011 a revenit in România, cu ocazia premierei filmului israelo-franco-român, „Misiunea directorului de resurse umane” în regia lui Eran Riklis.A fost ministru delegat pentru Românii de Pretutindeni în Cabinetul Ponta III, între 5 martie şi 16 decembrie 2014. La 16 ianuarie 2015, a devenit secretar de stat în Ministerul Culturii, funcţie deţinută până la 29 decembrie 2015.Primăria Capitalei a anunțat la momentul respectiv că a fost identificat un „management defectuos” și folosirea ineficientă a fondurilor publice. Un raport al Corpului de Control al PMB îi imputa, printre altele, achiziționarea a trei producţii artistice din străinătate în valoare totală de 595.000 euro care au adus încasări de doar 52.000 euro.De asemenea, deși existau posturi vacante, a preferat să încheie 1.138 de contracte de colaborare, pentru care s-a achitat suma de 5.786.668 de lei.Demiterea acestuia a venit la doar 9 zile după ce a anunțat că va candida la alegerile prezidențiale, din partea partidului ADER („Ader la Democrație, Educație și Reconstrucție”), provocând speculații că decizia ar fi fost motivată politic.Actorul s-a remarcat anul trecut prin declarațiile controversate cu privire la coronavirus și pandemie, susținând că SARS-CoV-2 a fost creat în laborator.Stanoevici a afirmat de asemenea că un vaccin va fi nefolositor, din cauza tulpinilor ce apar în urma mutațiilor.„Acest virus a fost creat în laborator. Nu mai există niciun fel de dubiu asupra acestei situaţii. Există brevetul înregistrat şi la Paris şi la New York. Acest virus, fiind creat în laborator, deci nefiind creat în natură, este extrem de periculos, pentru că suportă foarte multe mutaţii. Ne aflăm deja la cea de-a noua mutaţie a acestui virus. În momentul în care un virus are mai multe tulpini, cum e cazul acestui COVID-19, e evident că nu există un vaccin care să poată să acopere toate aceste mutaţii”, a afirmat Bogdan Stanoevici.În luna mai a anului trecut, acesta a participat la un protest împotriva măsurilor anti-Covid, unde s-a pupat și îmbrățișat cu cei prezenți la demonstrație.De asemenea acesta a refuzat să poate masca de protecție într-o conferință de presă susținută în luna noiembrie, motivând că este sănătos.„Pentru a evita speculaţiile ulterioare şi atacurile inutile, vă spun eu acum - faptul că nu port mască este în primul rând pentru că sunt sănătos. Şi aici îl citez pe ministrul Sănătăţii, care a spus că masca o poartă oamenii bolnavi, oamenii sănătoşi nu o poartă”.Bogdan Stanoevici a murit marți la Spitalul Sfântul Pantelimon din Capitală unde era internat la secția ATI a spitalului, după ce în luna noiembrie fusese confirmat cu COVID-19.Actorul s-a stins din viață la vârsta de 62 de ani.