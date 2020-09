Orban, despre protestele faţă de purtarea măştii în şcoli: Unii parcă nu îşi iubesc copiii

O manifestaţie de protest faţă şi de purtarea de către copii la orele de curs a măştilor de protecţie are loc sâmbătă seara în Bucureşti, acţiuni similare, cu participare de ordinul a câteva zeci de persoane fiind organizate şi în unele oraşe din ţară cum ar fi Cluj, Timişoara, Oradea.









„Noi am testat acest lucru şi majoritatea zdrobitoare a părinţilor susţin obligativitatea portului măştii, iar pentru noi, care suntem responsabili în şcoală să luăm toate măsurile pentru a împiedica răspândirea virusului, noi am luat această măsură şi o susţinem. Îmi pare rău că există unii care parcă nu îşi iubesc copiii. Portul măştii şi celelalte măsuri pe care le-am luat la şcoală, măsuri de protecţie sanitară, au rostul de a păzi copiii de virus. Sigur că nu putem controla ce se întâmplă în afara şcolii, nu putem controla ce se întâmplă în familii. Dacă există părinţi care vin cu astfel de idei... Ştiu, am văzut că a fost şi în Bucureşti un protest cu o sută şi ceva de persoane. Din păcate, unii părinţi au venit şi cu copiii şi nu purtau mască. Îmi pare rău că există astfel de tendinţe. Este necesară această măsură şi este o măsură care are rostul de a apăra sănătatea copiilor”, a afirmat premierul Ludovic Orban, potrivit Agerpres.