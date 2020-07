VIDEO Klaus Iohannis: PSD cu cinism inimaginabil a tergiversat adoptarea legii carantinei și izolării. Situația s-a deteriorat grav. Așa s-a ajuns la cele 1.200 de cazuri zilnice

Mâine voi avea o întâlnire cu ministrul de interne și seful DSU. E un moment critic, iar măsurile de protejare a populației sunt extrem de importante acum. Situația e extrem de gravă și trebuie să fim conștienți de necesitatea imperativă a ținerii sub control a epidemiei.

Despre amânarea alegerilor: Este o discuție legitimă dacă organizăm sau nu alegerile în 27 septembrie. Vreau să despărțim discuția politicianistă de cea pe fapte. OMS a făcut multe anunțuri, iar unul care mă îngrijorează foarte mult: această pandemie nu are mai multe valuri, are un singur val mare. Așadar, avem două chestiuni de care să ținem cont: e nevoie de alegeri pentru a reda legitimitatea administrației. Ce obținem dacă amânăm acum alegerile? Poate intrăm în decembrie, ianuarie, când poate peste pandemie se suprapune și gripa, și o iarmă grea.

Când ne luptăm să revigorăm economia, nu cred că se așteaptă cineva că toate cheltuilelile planificate inițial să fie și făcute. Am rugat Guvernul să facă propunerile cele mai bune.

Care sunt din greșelile care au dus la situația aceasta, are Guvernul vreo vină? Cred că datele arată ceva destul de clar. În timpul stării de urgență situația a fost bine gestionată. Intrând în starea de alertă au intervenit o serie de decizii ale CCR și modificări legislativă care au făcut gestiunea pandemiei mai dificilă. O etapă extrem de negativă a fost disputa pe legea carantinei și izolării. Nu pot să nu văd că legea a fost elaborată în regim de urgență de Guvern. PSD a tras de timp într-un mod extrem de cinic. Cu un cinism inimaginabil a ținut în parlament această lege săptămâni întregi.

Care sunt din greșelile care au dus la situația aceasta, are Guvernul vreo vină? Cred că datele arată ceva destul de clar. În timpul stării de urgență situația a fost bine gestionată. Intrând în starea de alertă au intervenit o serie de decizii ale CCR și modificări legislativă care au făcut gestiunea pandemiei mai dificilă. O etapă extrem de negativă a fost disputa pe legea carantinei și izolării. Nu pot să nu văd că legea a fost elaborată în regim de urgență de Guvern. PSD a tras de timp într-un mod extrem de cinic. Cu un cinism inimaginabil a ținut în parlament această lege săptămâni întregi.

Dati-mi voie să consider că intrarea în starea de urgență ca o ultimă soluție, când nu avem nicio altă posibilitate.

Dati-mi voie să consider că intrarea în starea de urgență ca o ultimă soluție, când nu avem nicio altă posibilitate.

Dati-mi voie să consider că intrarea în starea de urgență ca o ultimă soluție, când nu avem nicio altă posibilitate.

Dati-mi voie să consider că intrarea în starea de urgență ca o ultimă soluție, când nu avem nicio altă posibilitate.

Despre soluția de clasare în dosarul 10 august : Poate vă amintiți că atunci când a fost 10 august am avut o opinie fermă: măsurile luate de jandarmerie au fost exagerate.

Despre soluția de clasare în dosarul 10 august : Poate vă amintiți că atunci când a fost 10 august am avut o opinie fermă: măsurile luate de jandarmerie au fost exagerate.

Despre soluția de clasare în dosarul 10 august : Poate vă amintiți că atunci când a fost 10 august am avut o opinie fermă: măsurile luate de jandarmerie au fost exagerate.

Despre soluția de clasare în dosarul 10 august : Poate vă amintiți că atunci când a fost 10 august am avut o opinie fermă: măsurile luate de jandarmerie au fost exagerate.

Eu am foarte mare încredere în sistemul de justiție din România. Eu și milioane de români nea-m luptat să consolidăm independența justiției, ca niciun politician să nu intervină, nici președintele.

Eu am foarte mare încredere în sistemul de justiție din România. Eu și milioane de români nea-m luptat să consolidăm independența justiției, ca niciun politician să nu intervină, nici președintele.

Eu am foarte mare încredere în sistemul de justiție din România. Eu și milioane de români nea-m luptat să consolidăm independența justiției, ca niciun politician să nu intervină, nici președintele.

Eu am foarte mare încredere în sistemul de justiție din România. Eu și milioane de români nea-m luptat să consolidăm independența justiției, ca niciun politician să nu intervină, nici președintele.