Decizie definitivă în dosarul „crimei de la Mediaş”

Potrivit procurorilor, victima a alunecat pe zăpadă, după care a fost lovită cu picioarele şi cu un cuţit de către agresori. Tânărul a decedat din cauza hemoragiei puternice provocate de loviturile de cuţit.













„Admite apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu şi de părţile civile Faghiura Ilonca, Faghiura Alexandru Marcel şi Costachescu Mircea Vasile împotriva Sentinţei penale nr. 106/11.11.2019 pron. de Tribunalul Sibiu în dosar nr. 463/85/2019 şi în consecinţă: Desfiinţează în parte sentinţa atacată, sub aspectul laturii penale, în ceea ce priveşte pedepsele aplicate inculpaţilor Anghel Paul şi Otvos Ovidiu Ioan, omisiunea confiscării cuţitului corp delict şi sub aspectul laturii civile, în ceea ce priveşte cuantumul daunelor morale la plata cărora au fost obligaţi inculpaţii şi sub aspectul cuantumului cheltuielilor judiciare la plata cărora au fost obligaţi inculpaţii în favoarea părţilor civile”, se arată în soluţia pe scurt postată pe portalul CA Alba Iulia.Instanţa a procedat la o nouă judecată, dispunând în final ca pedepsele pronunţate de Tribunalul Sibiu inculpaţilor Anghel Paul şi Otvos Ovidiu Ioan, de 5 ani şi 2 luni, respectiv de 4 ani şi 2 luni, să fie majorate la 6 ani şi 10 luni de închisoare, respectiv la 7 ani şi 8 luni închisoare.În ceea ce îl priveşte pe Rusu Marius, acesta a fost condamnat de Tribunalul Sibiu la 12 ani şi 4 luni de închisoare, la care instanţa a adăugat şi restul rămas neexecutat de 777 zile închisoare din pedeapsa de 13 ani închisoare dispusă în 2004 printr-o sentinţă a Tribunalului Alba, urmând ca inculpatul să execute în final 14 ani 5 luni şi 16 zile de închisoare.„În baza art. 72 C.p. scade din pedeapsa de 14 ani 5 luni şi 16 zile închisoare, aplicată inculpatului Rusu Marius, durata reţinerii şi arestării preventive, începând cu data de 13 ianuarie 2019 la zi”, a dispus CA Alba Iulia.Instanţa a dispus, de asemenea, şi confiscarea de la acest inculpat a unui cuţit, corp delict, ridicat cu ocazia efectuării cercetării la faţa locului la data de 13 ianuarie 2019.„Majorează cuantumul daunelor morale la plata cărora au fost obligaţi, în solidar, inculpaţii Rusu Marius, Otvos Ovidiu Ioan şi Anghel Paul de la suma de 16.666,66 lei (din totalul de 25.000 lei) către fiecare parte civilă, respectiv FAGHIURA ALEXANDRU-MARCEL domiciliat în ..., FAGHIURA ILONCA domiciliată ...şi COSTĂCHESCU MIRCEA-VASILE domiciliat în ..., la suma de - 30.000 lei (din totalul de 45.000 lei) către fiecare parte civilă, reprezentând daune morale”, a mai stabilit completul CA Alba Iulia.„În urma cercetărilor efectuate în cauză s-a stabilit că în noaptea de 12/13 ianuarie 2019, în jurul orei 0,40, numiţii R.M. (în vârstă de 30 de ani, născut în municipiul Blaj, judeţul Alba, recidivist, eliberat la data de 25 mai 2018, cu un rest de executat de 777 zile), O.O.I. (în vârstă de 38 de ani, născut în municipiul Mediaş, judeţul Sibiu, cu antecedente penale), A.P. (în vârstă de 34 de ani, născut în municipiul Alba Iulia, judeţul Alba, recidivist, eliberat la data de 13 iunie 2017 cu un rest 423 zile) şi alţii s-au deplasat în clubul Serabeva din Mediaş. În jurul orei 1,05, un grup format din 10 persoane de sex masculin pătrunde în club şi se îndreaptă direct către masa ocupată de cei de mai sus, din acest grup făcând parte victima F.M.A. (în vârstă de 25 ani, născut în municipiul Mediaş, judeţul Sibiu). Imediat, între cele două grupuri are loc o altercaţie în cadrul căreia este lovit martorul C.I., precum şi R.M. Văzând că R.M. se îndreaptă către ei cu un cuţit, membrii grupului din care făcea parte şi victima părăsesc clubul şi o iau la fugă către poarta imobilului, aflată la aproximativ 20-30 de metri depărtare de club, aceştia fiind urmaţi imediat de către R.M., O.O.I., A.P., precum şi de celelalte persoane”, a informat, la vremea respectivă, Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu.