Măsuri pe timp de criză: prețuri reduse la legumele românești și 195 de producători care beneficiază de o piață mare de desfacere

Articol webPR

Pentru a putea face față pe o piață globalizată, agricultorul român trebuie să se organizeze în asociații, entități juridice sau alte forme, astfel încât să poată face față la toate problemele care pot apărea și pentru a avea acces la piețe mult mai mari sau acces la tehnologie și know how. Se aplică perfect zicala: unde-s mulți puterea crește. Agricultorii izolați, care cultivă suprafețe reduse pentru comerț, nu pot face față în situații de șoc economic sau calamități naturale. Și lucrurile acestea se vor vedea anul acesta, din păcate.Dacă în articolul anterior am discutat despre măsurile pe care Mega Image le ia pentru a își răsplăti angajații care își riscă sănătatea în această perioadă , în materialul de astăzi vom discuta despre programul “Gusturi Românești de la gospodari”, lansat de către Mega Image în urmă cu șapte ani.Din program fac parte 195 de producători care cultivă legume pe o suprafață totală de peste 120 de hectare, alături de un inginer agronom dedicat, care verifică fiecare etapă a culturii și se implică direct în testarea legumelor înainte de livrarea în magazine. Programul este unic pe piața de retail din România prin implicarea echipelor Mega Image alături de producători, pas cu pas, de la sămânță până la recoltă.În acest moment, peste 40 de producători livrează deja zilnic în magazinele Mega Image și Shop&Go legume de sezon, proaspete, imediat după ce au fost culese: ceapă verde, castraveți cornișon, salată verde, spanac, urzici, lobodă, leuștean, ridichi, mărar, pătrunjel, leuștean, usturoi verde. Iar pentru a încuraja consumul de produse de la producătorii locali, din România, Mega Image aplică reduceri de preț la legumele din programul Gusturi Românești. Reducerile fac parte din planul de acțiuni anunțat recent pentru a reduce prețurile la raft în această perioadă și pentru a opri creșterile până cel puțin la finalul lunii aprilie.În perioada următoare, alte legume vor ajunge în etapa de cules și vor fi livrate direct de la producători în magazine: roșii, ardei bianca, salată verde, castraveți cornișon, ardei kapia și vinete."Continuăm să ne implicăm în comunitate în contextul COVID-19 și să răspundem prin soluții concrete la provocările care apar. Am crescut în ultimii șapte ani programul Gusturi românești de la gospodari alături de producătorii de legume din România și știm că acum au nevoie mai mult decât oricând de sprijin, de implicare pentru a-și vinde recoltele corect și pentru a avea stabilitate financiară. Aducem în toate magazinele noastre legume proaspete direct de la gospodari și investim astfel încât să le facem accesibile pentru toți clienții. Vom continua investiția în acest program pentru a face cu adevărat o diferență în calitatea produselor pe care le oferim clienților, din producția locală", afirmă Mircea Moga, CEO Mega Image.