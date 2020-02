Gabriela Scutea și-a preluat mandatul de procuror general însoțită de Predoiu / Ce spune despre posibilitatea ca decretul de numire să fie anulat în instanță

În ultimul său raport MCV din octombrie 2019, Comisia Europeană nota că evoluțiile înregistrate din noiembrie 2018 au confirmat pertinența recomandării formulate cu mult timp în urmă în cadrul MCV de a se lua măsuri astfel încât "procesul de numire a procurorilor de rang superior să fie mai solid și independent". În raportul MCV din 2018 fuseseră exprimate preocupări legate în special de procedurile în curs de numire și/sau revocare pentru funcțiile de procuror-șef al DNA și de procuror general.

În raportul din noiembrie 2018, CE a recomandat:

Aceste critici au fost formulate în contextul în care ministrul Justiției de la acea dată Tudorel Toader și-a menținut propunerea de candidat pentru funcția de procuror-șef al DNA - Adina Florea - deși aceasta a avut aviz negativ din partea CSM. Atunci, Iohannis a respins de două ori numirea Adinei Florea. CE mai arăta în raport că Tudorel Toader a continuat, de asemenea, procedura de revocare din funcție a procurorului general (Augustin Lazăr), în ciuda avizului negativ al Consiliului Superior al Magistraturii.

"După ce propunerile domnului ministru au fost concretizate, au fost trimise la CSM, care a avut păreri ușor diferite. Având în vedere că am avut pe de o parte propunerile ministrului, foarte bine motivate și foarte bine elaborate, și de cealaltă parte avizul CSM, care mi s-a părut parțial destul de superficial, am considerat corecte propunerile făcute de domnul Predoiu și am numit cei trei candidați. Foarte important de subliniat este că s-a încheiat interimatul la marile parchete, se ajunsese deja la o perioadă foarte lungă de interimat care nu a permis procurorilor să își facă treaba așa cum trebuie în toate situațiile. O conducere interimară întotdeauna are acest efect asupra unei instituții", a declarat Iohannis.





Iohannis a mai spus că selecția pentru șefia parchetelor a scos la iveală trei candidați pe care îi consideră foarte buni. "Mi-a făcut mare plăcere să-i numesc pe funcție", a afirmat Iohannis.

După ce procurorii din CSM au avizat negativ numirea Gabrielei Scutea și a Giorgianei Hosu, a fost lansată o campanie de presă împotriva acestora și a lui Horațiu Radu, procurorul șef adjunct al procurorului general, campanie pornită de la Gândul și preluată și de Antena 3, în emisiunile lui Mihai Gâdea.





De asemenea, procurorii CSM Nicolae Solomon și Florian Deac au fost citați la audieri în calitate de martor la Secția pentru anchetarea magistraților condusă de Adina Florea.





Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a reacționat spunând că citarea procurorilor CSM Nicolae Solomon și Florin Deac la secția de anchetare a magistraților reprezintă un factor de presiune şi de decredibilizare instituțională, în contextul derulării procedurii de avizare parțial negativă a propunerilor ministrului Justiției de ocupare a funcțiilor de conducere la marile parchete. Procurorii din CSM au acuzat o campanie media îndreptată împotriva membrilor Secției și au anunțat că vor sesiza Comisia Europeană.

De asemenea, postul de televiziune România TV controlat de fostul deputat PSD Sebastian Ghiţă, fugar Serbia, a difuzat vineri seara imagini cu Horațiu Radu, procurorul șef adjunct al procurorului general, judecătorul Răzvan Păştilă şi jurnaliştii Alex Costache şi Cosmin Savu. Ei au fost filmați într-un restaurant din Capitală, iar imaginile au fost preluate de Gândul şi de Evenimentul Zilei, fiind prezentate ca fiind "dovada” unei pretinse conspiraţii împotriva noilor procurori şefi numiţi de Iohannis.