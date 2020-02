Klaus Iohannis: Cei trei candidați propuși de Predoiu la șefia parchetelor, foarte buni/ Avizul CSM, "parțial destul de superficial"

"După ce propunerile domnului ministru au fost concretizate, au fost trimise la CSM, care a avut păreri ușor diferite. Având în vedere că am avut pe de o parte propunerile ministrului, foarte bine motivate și foarte bine elaborate, și de cealaltă parte avizul CSM, care mi s-a părut parțial destul de superficial, am considerat corecte propunerile domnului Predoiu și am numit cei trei candidați. Foarte important de subliniat că s-a încheiat interimatul la marile parchete, se ajunsese la o perioadă foarte lungă care nu a permis procurorilor să își facă treaba așa cum trebuie. O conducere interimară are acest efect asupra unei instituții", a declarat Iohannis.





Întrebat de jurnaliști despre recomandarea Comisiei Europene din rapoartele MCV de a se ține cont de avizele CSM la numirea șefilor parchetelor, Iohannis a răspuns: "Am ținut cont, am citit și ce mi-a scris domnul ministru, am citit și ce a scris CSM. Vă rog să citiți avizele și o să vă dați seama imediat".





Iohannis a mai spus că selecția pentru șefia parchetelor a scos la iveală trei candidați pe care îi consideră foarte buni. "Mi-a făcut mare plăcere să-i numesc pe funcție", a afirmat Iohannis.