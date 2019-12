Mai multe ONG-uri cer demisia sau excluderea din magistratură a procurorului din dosarul Țăndărei

În textul citat se mai atrage atenția că, pe 12 februarie 2019, după 9 ani de proces, instanța a decis ca 25 inculpați, din 26, să fie achitați. Aceștia ar fi condus rețeaua de trafic de minori. Cazul a implicat o anchetă comună la nivelul Uniunii Europene și, potrivit asociațiilor, Europol a denumit rețeaua „una dintre cele mai mari rețele de trafic de persoane din Europa”.



25 de inculpați din dosarul Ţăndărei au fost achitați definitiv, luni, de Curtea de Apel Târgu-Mureș. Ancheta a fost deschisă după ce 160 de copii romi au fost găsiţi la cerşit în Anglia, iar datele arătau că cei mici au fost traficați de inculpați.





Cazul a făcut mare vâlvă în 2010, când peste 160 de copii de etnie romă duşi la cerşit în Marea Britanie au fost identificaţi de autorităţile judiciare române şi britanice, care au semnat un acord pentru constituirea unei echipe comune de investigaţii pentru capturarea traficanţilor, această acţiune derulându-se la Ţăndărei, în Ialomiţa.





„Împreună, noi – cetățenii României, solicităm demisia de onoare sau excluderea din magistratură a procurorului care nu a utilizat corespunzător probele și informațiile pe care le avea la dispoziție în cel puțin 2 cauze foarte mari de trafic de minori: Țăndărei și Shanghai. Raportul UE din decembrie 2018 (pg.75) arată că românii reprezintă 74% dintre victimele traficului de persoane, cetățeni europeni, identificate în cele 28 de State Membre. În acest context de vulnerabilitate există unii procurori în România care, deși au probe clare împotriva rețelelor de crimă organizată, nu le utilizează în mod corespunzător. Aceste situații trebuie să înceteze acum!”, scriu asociațiile în textul petiției, potrivit Mediafax.În lista ONG-urilor se numără Freedom House România, Save for Children Romania, European Center for Legal Education and Research, Funcky Citizens, Platforma Romania 100 (Ro100), Timisoara Society, Cambridge Centre for Applied Research in Human Trafficking.