Casa ministrului Dezvoltării a "pierdut" aproape 400 mp între două declarații de avere

După ce a fost acuzat că nu și-a plătit impozitul la casă, Ion Ștefan a declarat că a greșit și va remedia această situație. Acesta a spus că a început construcția casei în anii 2000, dar nu a mai realizat recepția lucrărilor. A mai spus că va achita și sumele care vor rezulta din calculul retroactiv al impozitului pe locuință, "chiar dacă nimeni din primărie nu a constatat în cei 19 ani care s-au scurs până acum această neregulă”.





Ion Ștefan a susținut că nu şi-a dorit o casă atât de mare, dar că a greşit constructorul amplasarea unei grinzi la mansardă.

"Nu sunt băiat pretenţios, aşa. La mansardă nu cred că am urcat de două ori pe an, aşa a fost, a greşit constructorul o grindă şi mansarda a ieșit etaj", declara el pentru Digi24





Chiar și așa, potrivit declarațiilor primarului, Ion Ștefan apărea în evidențe și a plătit taxe pentru o casă cu o suprafață de doar 76 de metri pătrați plus anexe de 18 metri pătrați."În declaraţia de avere el a declarat că nu are teren în Focşani, dar are o casă de 910 mp. Total fals. El are un teren de 910 mp, pe care a edificat o casă nedeclarată la Primăria Focşani. În evidenţele noastre figurează în continuare vechea casă, existentă la momentul achiziţionării terenului, de 94 mp - 76 mp casa şi 18 mp anexe. Pe 910 mp a ridicat o casă parter + etaj + mansardă, cu o suprafaţă desfăşurată de 526 mp. Aşa scrie în autorizaţia de construire.(...) Nu ştim cât este în realitate. În realitate, el a obţinut în anul 2000 o autorizaţie de construcţie, semnată de socrul lui când era primar, pentru construcţie parter + etaj + mansardă de 526 mp suprafaţă desfăşurată", a declarat primarul Cristi Misăilă.Ion Ștefan are o avere însemnată. Pe lângă această casă, mai deține una de 130 mp într-o comună din Iași. Potrivit declarației de interese, este asociat în firmele Balcanic Prod SRL, Balcanic BOPP SRL și Balcanic Stretch SRL, toate din Focșani. De la Balcanic Prod a obținut dividende de 4,9 milioane lei (sumă neridicată) și 35.000 lei ridicată, de la Balcanic BOPP 1,003 milioane lei (sumă neridicată), iar de la Balcanic Stretch 55.947 lei (sumă neridicată) și 66.500 lei ridicată. Balcanic are ca obiect de activitate fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic.