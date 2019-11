Primele concluzii în ancheta deceselor de la Timișoara. Ce nivel de substanță neurotoxică s-a detectat în apartamente

„În urma primei cercetări chimice s-a constatat pe casa scării între etajul 3 si 4 prezența slabă a substanței neurotoxice. Drept urmare s-a descins și în apartamentele de la etajul 4 unde s-au inregistrat decesele ulterior, acolo s-au constatat niveluri slabe de substanță neurotoxică, iar la etajul 3 un nivel mediu de substanță neurotoxică”, a declarat șeful ISU Timiș, Lucian Mihoc.„Nivelul cel mai ridicat de substanțe s-a constatat la etajele 4 si 3”, a adăugat el.Mihoc a precizat că „echipajul CBRN (în cazul accidentelor nucleare, biologice, chimice si radiologice -n.r.) execută cercetări la alte două locații identificate, deoarece în cursul zilei de vineri s-a efectuat o deratizare/dezinsecție de către o firmă, iar în procesul verbal întocmit de această firmă s-a constatat că s-au folosit următoarele substante:100g,- concentrație 6,85%,concentrație 1,25%,100 g șipastă”.Ministerul Sănătății, prin Direcția de Sănătăte Publică Timiș a demarat o anchetă în ceea ce privește cazul de la Timișoara, informează printr-un comunicat Ministerul Sănătății.Reprezentanții DSP Timiș au prelevat probe de apă din locuințele persoanelor afectate în vederea determinărilor microbiologice și fizico-chimice în laboratorul instituției.Potrivit sursei citate, inspectorii sanitari nu au putut lua legatura direct cu administratorul blocului și cu reprezentantul firmei de deratizare/dezinsecție, deoarece aceștia sunt interogați de organele abilitate, urmând ca acest lucru să aibă loc imediat ce va fi posibil.De asemenea, se va efectua un control pentru verificarea avizelor substanțelor biocide utilizate și a modului cum au fost administrate.În acest moment sunt internați 7 pacienți: - 4 adulți (3 bărbați și o femeie) in Spitalul Clinic Județean de Urgență în secția de ATI, compartiment toxicologie, conștienți, cooperanti, sub supraveghere - 3 copii cu vârste între 2 și 8 ani in Spitalul de copii Louis Turcanu in stare bună. Cifrele sunt in dinamică.