Alertă în Timișoara: Bloc evacuat după ce doi copii și mama unuia dintre ei au murit, iar alte cinci persoane au ajuns la spital / Arafat: Se verifică dacă este vorba despre substanțe toxice

Totul a început sâmbătă cand Ambulanța a fost chemată să intervină pe strada Mioriței 8 din Timișoara în cazul unui bebeluș de 10 zile care prezenta vărsături și diaree. Acesta a murit la scurst timp.Câteva ore mai târziu, în același bloc ambulanța a fost solicitată din nou, în cazul unui copil de trei ani cu aceleași simptome, care a murit și al la scurt timp. Și mama acestuia, o femeie de 29 de ani, a murit în această dimineață, potrivit tion.ro.„Toate solicitările au fost cu simptomatologie digestivă, grețuri, vărsături, cefalee. Sâmbătă au ajuns doi copii la «Louis Țurcanu», la intervale orare diferite. Au avut loc mai multe intervenții ale ambulanței, pentru opt persoane, pe strada Mioriței, nr. 8”, a declarat doctorul Florin Crișan, purtătorul de cuvânt al Serviciului de Ambulanță Timiș.Tion.ro scrie că la această oră la Prefectura Timiș are loc un Comitet pentru Situații de Urgență, iar Direcția de Sănătate Publică (DSP) Timiș face verificări la fața locului."Sunt în desfășurare verificări la această oră. Ne-am autosesizat, am solicitat și sprijinul poliției când ne-am deplasat la această adresă. Am recoltat probe de apă, iar la acest moment este în desfășurare controlul. La acest moment, fiind în desfășurare controlul, așteptăm să ajungă și administratorul blocului și al firmei care a efectuat dezinsecția. Se pare că a avut loc o dezinsecție și să vedem cu ce substanțe au stropit”, a declarat Cornelia Malac, directorul Direcției de Sănătate Publică Timiș.De asemenea, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a spus că semnalul de alarmă a fost tras de medicii a două spitale la care au ajuns victimele."Toți (victimele - n.r.) provin de la un singur bloc și pentru asta medicii au tras un semnal de alarmă. Se fac verificări dacă este vorba despre substanțe toxice. Trebuie analizat cu ce au intrat în contact, dacă s-a făcut acolo dezinsecție, deratizare”, a declarat Raed Arafat, la Digi 24.El a adăugat că 30-35 de locatari au fost preluați de 2 microbuze și de două ambulanțe care au fost duși la spital pentru analize.Arafat a mai spus că la acest moment imobilul este evacuat, iar deocamdată nu se pune problema ca oamenii să se întoarcă acolo.