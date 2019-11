Dosarul 10 august: Cine se afla la butoane și cum a era ținut la curent Liviu Dragnea

Potrivit acestora, Carmen Dan a preluat comanda de la Nucu Marin, secretar de stat în MAI la acea dată. Din acel moment, ordinele au fost date prin intermediul lui Mihai Valeriu, subsecretar de stat, au precizat sursele citate. Raportul prezintă detaliat misiunile, unitățile efective deplasate în zona Pieței Victoria și desfășurarea evenimentelor pe ore și minute. Raportul privind intervenția în forță a Jandarmeriei la mitingul din 10 august 2018 a fost desecretizat, a anunțat ministrul de Interne, Marcel Vela.El a precizat că DIICOT a luat act de declasificarea raportului, care poate fi folosit acum în cercetarea penală și care va putea fi făcut public la finalul anchetei procurorilor. Ministrul de Interne a spus, într-o conferință de presă, că toate instituțiile cărora le-a cerut avizul pentru declasificarea raportului și-au dat acordul, inclusiv Jandarmeria fiind de acord. Potrivit acestuia, raportul va putea fi făcut public abia la finalizarea anchetei penale.Legat de șefii Jandarmeriei la momentul 10 august și care sunt încă în diverse funcții, ministrul de Interne a spus că urmează să vadă concluziile comisiei care i-a anchetat pe linie administrativă, iar săptămâna viitoare va anunța exact ce se întâmplă cu anchetele disciplinare.Acestea spun că unul dintre pionii importanți din Piața Victoriei a fost în acea seară subsecretarul de stat pentru ordine și siguranță publică din Ministerul de Interne Mihai Valeriu, care făcea naveta pe motocicletă între Piața Victoriei și MAI. De la acesta, informațiile ajungeau inclusiv la Liviu Dragnea, prin Adrian Mlădinoiu, fost secretar de stat în SGG și fost șofer și bodyguard al lui Dragnea, au declarat sursele citate.„Pentru anchetă este esențial acest raport, pentru că era foarte important să se stabilească cine a avut comanda operațiunii și ultimul cuvânt și să se demonstreze că fostul ministru Dan a fost coordonatorul operațiunii, și nu secretarul de stat Gheorghe-Nucu Marin”, afirmă sursele citate. De asemenea, surse oficiale spun că raportul conține date de la codurile persoanelor responsabile pentru intervenție, care vorbeau pe anumite stații, până la anumite mișcări de personal.Surse judiciare spun că există suspiciuni că o parte dintre filmările cu intervenția jandarmilor nu ar fi ajuns la anchetatori, fiind „stopate pe traseu”. „Nu este exclus ca peste 4-5 ani să mai apară vreo filmare, așa cum s-a întâmplat în cazul Colectiv. Dar nimic nu se pierde”, au adăugat sursele citate.„Mă întreb și eu cum unele instituții o dată nu au fost de acord și altă dată au fost de acord", a declarat pentru HotNews.ro Carmen Dan, refuzând însă să spună ce instituții ar fi refuzat să-și dea avizul. Despre prezența ei în Ministerul de Interne de la ora 12.00, deși era în concediu, și despre preluarea coordonării intervenției, Carmen Dan susține că este doar un act de reponsabilitate: „Nu am luat comanda nimănui.Legea spune că în momentul în care ministrul e in minister, sine die, el comandă”. Ea mai spune că doar a primit informații de la instituțiile implicate în coordonarea intervenției și că nu a dat ordine nici Jandarmeriei, nici Poliției. Carmen Dan a susținut că, de fapt, prin declasificarea documentelor secretizate din raport „nu s-a întâmplat nimic”, pentru că era un rest nesemnificativ care mai era clasificat.Ea mai susține că a respectat întocmai legea și că acele documente care mai lipseau pentru anchetă au rămas secretizate din vina unor instituții care nu și-au dat avizul și pe care a refuzat să le nominalizeze.„Nu am ce să le spun anchetatorilor legat de 10 august. Am fost informată de acțiunile de pe 10 august. În perioada respectivă eram într-un concediu de patru zile, singurul din perioada în care am fost premier pe care președintele României mi l-a contestat la CCR. (…) Nu am nimic să-mi reproșez. Numele meu nu va apărea în acest dosar pentru că nu am niciun amestec în acest dosar”, a declarat, joi, prezidențiabilul PSD, Viorica Dăncilă, întrebată informații în plus despre acest eveniment, potrivit Mediafax.Viorica Dăncilă nu a vrut să comenteze informația potrivit căreia Liviu Dragnea ar fi primit informații atunci de la Jandarmerie și Guvern privind ceea ce s-a întâmplat în Piața Victoriei pe 10 august 2018. De asemenea, referitor la întrebarea unui jurnalist potrivit căreia, în calitate de premier, ar ști dacă Liviu Dragnea a fost sau nu ținut la curent în acea perioadă cu ce se întâmpla în Piața Victoriei pe 10 august 2018, Viorica Dăncilă a precizat: „Nu am de unde să știu acest lucru”.Aproape 800 de protestatari au depus plângeri penale împotriva jandarmilor, după violențele de la mitingul diasporei din 10 august anul trecut. Șefii din Jandarmerie au fost puși sub acuzare în acest dosar pe 21 septembrie 2018, fiind acuzați de abuz în serviciu, participaţie improprie la purtare abuzivă, participaţie improprie la fals intelectual, participaţie improprie la uz de fals. Alături de șefii din Jandarmerie a fost pus sub acuzare, la acel moment, și secretarul de stat în MAI Dan Mihai Chirică.Până acum au fost audiați peste 1.100 de martori şi sute de victime ale violenţelor. Doar o parte dintre documentele emise de structurile Ministerului de Interne au fost declasificate însă şi au ajuns la procurori.