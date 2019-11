Dăncilă, despre dosarul 10 august: Nu am ce să le spun anchetatorilor. Atunci eram în concediu

„Nu am ce să le spun anchetatorilor legat de 10 august. Am fost informată de acțiunile de pe 10 august. În perioada respectivă eram într-un concediu de patru zile, singurul din perioada în care am fost premier pe care președintele României mi l-a contestat la CCR. Dânsul, care a avut zeci de perioade în care a fost în concediu, când a avut și premierul o solicitare pentru patru zile de concediu, a contestat-o la CCR, ceea ce arată dubla măsură pe care a folosit-o președintele. Nu am nimic să-mi reproșez. Numele meu nu va apărea în acest dosar pentru că nu am niciun amestec în acest dosar”, a declarat, joi, prezidențiabilul PSD, Viorica Dăncilă, întrebată dacă a fost chemată la audieri de către procurori privind evenimentele de pe 10 august 2018 și dacă are informații în plus despre acest eveniment.Viorica Dăncilă nu a vrut să comenteze informația potrivit căreia Liviu Dragnea ar fi primit informații atunci de la Jandarmerie și Guvern privind ceea ce s-a întâmplat în Piața Victoriei pe 10 august 2018.„Sunt informații pe surse pe care nu vreau să le comentez. Eu consider că ceea ce va apărea în dosar, ceea ce vor spune procurorii este baza de la care putem să plecăm. Așa pot apărea foarte multe informații. Am văzut că și pe mine vor să mă amestece. De fapt, eu cred că ținta principală că a apărut acum 10 august, chiar cu o săptămână înainte de alegeri, este contracandidatul pe care vor să-l cheme în fața procurorilor. Din păcate, nu au ce să-mi reproșeze. Nu am nimic de ascuns”, a afirmat președintele PSD.De asemenea, referitor la întrebarea unui jurnalist potrivit căreia, în calitate de premier, ar ști dacă Liviu Dragnea a fost sau nu ținut la curent în acea perioadă cu ce se întâmpla în Piața Victoriei pe 10 august 2018, Viorica Dăncilă a precizat: „Nu am de unde să știu acest lucru”.Ministrul de Interne Marcel Vela a anunțat joi că a fost declasificat raportul privind protestul din 10 august 2018 și a fost transmis către DIICOT, unde este deschis un dosar penal. DIICOT anunță că raportul protestului 10 august, intitulat „Informarea privind manifestația de protest desfășurată în municipiul București în data de 10.08.2018”, și declasificat de MAI cuprinde evaluări cu privire la modul de derulare a evenimentelor și intervenția forțelor de ordine.Acesta a fost declasificat de către M.A.I. joi și, potrivit DIICOT, „nu cuprinde date referitoare la implicarea unor persoane fără atribuții în activitatea de gestionare a intervenției jandarmeriei în timpul protestelor, ci evaluări contextuale cu privire la modul de desfășurare a evenimentelor și cu privire la capacitatea de reacție a forțelor de ordine