VIDEO Arafat se răzgândește și dă explicații pe Facebook despre înregistrările din Colectiv, acuzând manipularea: Imaginile nu aduc aspecte noi legate de intervenție / Nu demisionez

Secretarul de stat Raed Arafat, care cu o zi în urmă susținea că va comenta filmul din noaptea tragediei din Colectiv abia după comemorarea victimelor, vine acum cu explicații pe Facebook, într-o înregistrare video. El susține că nu știa despre existența acelui filmuleț, că nu a cerut să fie ascuns, dar și că "nu aduce aspecte noi asupra intervenției". Șeful DSU mai spune că înregistrările nu arată per ansamblu toată intervenția, locul unde erau duși răniții și unde au fost tratați. El acuză manipulările și speculațiile și spune că nu va demisiona, dar că dacă i se va cere nu va mai "sta un minut mai mult".





Vineri seară, șeful DSU a publicat, tot pe Facebook, un mesaj video de aproape 20 de minute în care spune că după ce a urmărit "speculațiile din spațiul public" a decis să clarifice "unele aspecte", dar își menține decizia de a nu merge la emisiuni sau dezbateri până la comemorarea victimelor. El susține, din nou, că nu a știut despre acest film, că nu l-a ascuns și că nici nu a dat dispoziție să fie ascuns.

"Era normal să cer de la ISUBIF să iasă cu explicații, ceea ce au făcut. Au reușit să explice aceste lucruri. Populația dorește și mai multe explicații. Voi face o conferință de presă la un anumit moment. Nu am știut de acest film, nu am ascuns filmul și nu am dat dispoziție să fie ascuns", afirmă Arafat, spunând că nu va mai răspunde "speculațiilor și manipulărilor" jurnalistului Cătălin Tolontan și ale celor care lucrează cu acesta.





În privința filmului, Raed Arafat a spus că înregistrarea "nu aduce aspecte noi asupra intervenției”.





"El arată câteva secvențe din intervenție și se văd pompierii mai ales într-o anumită locație (...). Nu arată per ansamblu toată intervenția. Mai mult decât atât, acest film prinde primele momente - momentul în care nu toate echipajele sosiseră, nu existau destule tărgi, destule materiale. Dar nu arată locul unde erau duși răniții și unde au fost tratați - departe de locul unde se filma”, a mai susținut Raed Arafat.

El a acuzat, de asemenea, și "speculațiile" că pompierii nu sunt instruiți pentru intervenții în care de dezastre.

Eu nu-mi înaintez demisia. Cine vine poate să-mi spună să plec și plec





În mesajul video de aproximativ 20 de minute, Arafat a acuzat "manipularea foarte bine analizată și foarte bine studiată" și faptul că "se dorește creșterea nivelului emoțional" până în 30 octombrie, când se împlinesc 4 ani de la incendiul din Colectiv.





"Astfel de situații și astfel de emoții le înțeleg până la o limită, dar clar sunt rezultatul unei manipulări care este foarte bine analizată și foarte bine studiată. Se dorește creșterea nivelului emoțional până în data de 30 și folosirea acestui lucru într-un sens sau altul, nu știu care este motivul, poate că asta este motivul. Oricum, cineva încearcă să crească la nivelul populației furia și nemulțumirea, să o îndrepte împotriva unor instituții și împotriva unor persoane”.





El a avut un mesaj și pentru cei care i-au cerut demisia, în spațiul public, cărora le-a transmis că nu va demisiona, dar dacă i se va cere să plece, o va face. "Credeți-mă că nu voi sta un minut mai mult decât mi se zice acest lucru. Eu nu-mi înaintez demisia, pentru că nu vreau să aud niciodată în viitor că Da, tu ai plecat, nu noi te-am dat afară. Cine vine poate să decidă, să-mi spună să plec și plec”.

Vă rog să aveți încredere în pompieri pentru că alții nu avem

De asemenea, el își cere scuze "pentru tot ce se întâmplă acum" și dă asigurări populației că serviciile de urgență sunt la dispoziția cetățenilor.





"Vă rog ca în continuare să aveți încredere în acești oameni, pentru că în acest moment alții nu avem. Încercăm să le ridicăm nivelul, încercăm să îi pregătim, încercăm să ne pregătim din ce în ce mai bine. Din păcate, acest lucru nu poate fi făcut peste noapte și este un proces continuu, în care trebuie să aveți încredere, pentru că numai așa putem să dezvoltăm instituții care sunt puternice și care sunt in serviciul dumneavoastră, nu le facem pentru noi, le facem pentru dumneavoastră”, încheie Arafat.