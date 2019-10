Ministrul Transporturilor anunţă măsuri după accidentul din Ialomiţa: controale suplimentare la tahografe şi dispozitive de scanare a retinei / Răzvan Cuc: Nu cred că a fost oboseala, şoferul TIR-ului a oprit cu 3 km înainte de accident să-și ia cafea

Opt din cele zece persoane care au murit în accident erau angajaţi Mega Image, a anunţat retailerul pe pagina sa de Facebook. De asemenea, şapte dintre răniţi sunt tot angajaţi ai companiei.





"Am convocat la Ministerul Transporturilor Poliţia Română, în special Brigada Rutieră, cât şi experţi de la Registrul Auto Român, ISCTR (Inspectoratul de Stat pentru Control în Transportul Rutier, n.r.) şi Autoritatea Rutieră Română. Le-am solicitat şi am luat câteva decizii cu privire la implementarea unor măsuri suplimentare faţă de reglementările care există în momentul de faţă pe partea de control pentru tahografe şi controlul care se exercită asupra tir-urilor şi maşinilor care transportă marfă. Am stabilit ca, în perioada imediat următoare, de luni, să se formeze un grup mixt între ISCTR şi Poliţia Rutieră care va avea ca principal atribuit controlul tahografelor. Va fi făcut un plan general. În dimineaţa în care se va stabili unde se vor face controalele, acolo se va pleca. Nu se va şti de către absolut nimeni decât în ziua în care se va pleca pe traseele respective pentru a se face controalele care să verifice dacă şoferii respectă timpii. Aceste lucruri au existat şi până în prezent. S-au aplicat sancţiuni foarte mari dar vrem să intensificăm aceste controale", a afirmat sâmbătă ministrul Transporturilor.Pe de altă parte, acesta a anunţat că, în urma consultărilor cu directorul de la RAR, George Dincă, va emite, în regim de urgenţă, un ordin de ministru care va prevedea introducerea dispozitivelor pentru scanarea retinei."M-am consultat cu George Dincă, directorul de la RAR. Luni vom forma un grup de lucru şi în regim de urgenţă voi emite un ordin de ministru prin care vom introduce dispozitive pentru scanarea retinei. Există astfel de dispozitive pe piaţă, care au ca principal scop identificarea oboselii pentru şoferii care conduc aceste tiruri şi sunt totodată nişte dispozitive care avertizează sonor în momentul în care se depăşeşte banda pe care se deplasează TIR-ul în mod normal. Sunt măsuri de siguranţă care trebuie introduse suplimentar. Probabil modelele noi de maşini sunt prevăzute cu astfel de sisteme dar sunt acele maşini mai vechi în exploatare care trebuie să beneficieze de aceleaşi sisteme şi elemente de siguranţă pentru ca şoferul să fie avertizat", a explicat Răzvan Cuc.Potrivit ministrului de resort, orice element suplimentar introdus pe un autoturism, TIR sau microbuz de transport persoane care vine să prevină oboseala şi atragerea atenţiei pentru şoferi este un element pozitiv."Vom intensifica la maximum controalele pentru transportul de mărfuri şi la tonajul care este transportat pe astfel de tiruri. În afară de accidentele care vedem că se întâmplă mai este şi o altă problemă care derivă din supraîncărcarea acestor transporturi de mărfuri şi anume deteriorarea infrastructurii drumurilor naţionale", a explicat acesta."Înainte să se producă impactul, la 4:45, am fost informat de Poliţie, şoferul a oprit cu 3 km înainte de producerea acestui accident pentru a-şi achiziţiona o cafea la popasul din localitatea Malu. Deci, până nu se va termina ancheta, nu vreau să mă antepronunţ, dar nu cred că a fost oboseala în cazul acestui incident. Vedem ce va spune şi Poliţia. În acest moment, tahograful de la tir a fost recuperat, este într-o stare destul de avariată, avem experţii de la ISCTR, RAR cât şi experţii de la firma producătoare a tahografului care încearcă să identifice datele, să vedem exact şi viteza de deplasare cu care s-a încadrat în această curbă şoferul de tir înainte să se producă accidentul. Drumul era marcat corespunzător şi semnalizat deci nu a fost o problemă legată de partea de elemente de siguranţă a drumului", a mai spus Cuc.Pe de altă parte, ministrul Transporturilor a subliniat faptul că, în paralel cu drumul naţional pe care s-a produs accidentul de sâmbătă dimineaţa, există şi autostrada A2 pe care ar fi putut circula şoferul de tir.El a răspuns astfel preşedintelui Klaus Iohannis care a afirmat că lipsa de infrastructură ucide şi că "nepăsarea criminală a PSD costă vieţi de români"."Am constat că preşedintele Iohannis îşi cunoaşte ţara atât de prost încât nu îşi dă seama că paralel cu drumul naţional este autostrada A2 pe care putea merge tir-ul care a produs incidentul nefericit. Aia a fost ruta pe care el a ales-o. Nu era trafic în acel moment, dar putea folosi şi autostrada. Infrastructura mare există în paralel cu acest drum. Este vorba de ce alege fiecare şofer să folosească pentru deplasări. Dacă preşedintele nu este în stare şi nu are consilieri care îi pot explica ce presupune un proiect de infrastructură mare în România, o să îmi fac eu timp să îl primesc la o cafea în perioada următoare şi o să îi explic şi cu autostrăzile din România exact în se stadiu suntem. Din păcate domnul Iohannis s-a urcat pe cadavre în această tragedie. Când vorbeşte de infrastructură trebuie să şi cunoască zona. Ştiu că este complicat să cunoşti când te plimbi cu avioane private care sunt înmatriculate pe trei firme separate, ba în State, ba în Marea Britanie, ba în Luxembourg. E greu să vezi şi ce se întâmplă în România dar lângă acest drum este autostrada", a replicat ministrul Transporturilor.Zece persoane au murit şi șapte sunt rănite în urma unui accident de circulaţie produs sâmbătă dimineaţa, la ora 5:00, în zona localităţii Sfântu Gheorghe, comuna Balaciu, între un tir şi un microbuz de transport pasageri. Accidentul a fost provocat de faptul că şoferul tirului a intrat pe contrasens şi s-a ciocnit cu microbuzul de călători.