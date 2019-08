Dana Gîrbovan, despre nominalizarea sa la Ministerul Justiției: Am acceptat de principiu propunerea, cu conditia ca și președintele Iohannis să fie de acord de principiu

Dana Gîrbovan, nominalizată vineri de PSD pentru funcția de ministru al Justiției, precizează, într-o reacție pe Facebook, că a „acceptat de principiu propunerea” premierului Viorica Dăncilă, condiția sa fiind de a-i fi „asigurată independența deplină în exercitarea mandatului”, dar și ca președintele Klaus Iohannis să fie la rândul său „de acord de principiu” cu nominalizarea.





„Am solicitat acest lucru pentru că nu doresc ca ministerul să devină subiect de dispute politice și electorale între palate, ci discuțiile publice să fie pe gasirea de soluții pentru problemele din justiție”, spune Dana Gîrbovan în postarea pe Facebook.





Postarea Danei Gîrbovan:



Am fost contactata de doamna premier Viorica Dancila cu propunerea de a prelua Ministerul Justitiei, mai ales pentru a actiona, in limitele competentei, in vederea combaterii criminalitatii organizate si a traficului de persoane.



Am acceptat de principiu propunerea, cu conditia de a-mi fi asigurata independenta deplina in exercitarea mandatului si, de asemenea, ca Presedintele Klaus Iohannis sa fie de acord de principiu. Am solicitat acest lucru pentru ca nu doresc ca ministerul sa devina subiect de dispute politice si electorale intre palate, ci discutiile publice sa fie pe gasirea de solutii pentru problemele din justitie.



Pe langa problema traficului de persoane si a criminalitatii, justitia are probleme recurente ce nu au fost solutionate, cum sunt cele legate de resursele umane si infrastructura sau de supraaglomerarea instantelor si parchetelor, probleme de prea mult timp neglijate.



Sunt deschisa sa colaborez, in ipoteza in care Presedintele e de acord cu numirea, atat cu toti factorii decizionali, cat si cu toti cei interesati, pentru a avea o justitie independenta, eficienta si respectata in Romania, astfel incat cetateanul sa vada ca drepturile si libertatile sale sunt respectate si protejate.