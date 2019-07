​Prima reacție a procurorului general, după ce instanța i-a respins cererea de revizuire a adopției Sorinei: Am mizat pe o decizie favorabilă / Legea mă obliga să nu stau și să fiu spectator

"Nu comentăm hotărâri judecătorești. Știți că niciodată nu am comentat hotărârile judecătorești, este o hotărâre judecătorească definitivă, nu există cale de atac, va fi respectată. Rămâne acea ordonanță președințială care este, în acest moment, la Judecătoria Slatina, nu știu să se fi dat termen în acest caz (solicitarea de interdicție de părăsire a țării în cazul Sorinei - n.r.). Nu am vrut nimic altceva decât să respect legea și să-mi fac datoria. Am luat la cunoștință din presă de acest caz, am analizat în zilele acelea de weekend și legea mă obliga să nu stau și să fiu spectator", a declarat Bogdan Licu.El a mai spus că a mizat pe o decizie favorabilă a instanței în toate demersurile pe care le-a făcut în instanță."Când am făcut demersurile în instanță am avut în vedere interesul copilului și ce am făcut am făcut bine", a mai spus procurorul general. Cererea de revizuire a adopției internaționale în cazul Sorinei, fetița din Baia de Aramă adoptată de un cuplu din SUA, a fost respinsă joi de magistrații Curții de Apel Craiova. Adopția rămâne astfel valabilă. Decizia instanței este definitivă. Procurorul general ceruse Curții de Apel Craiova revizuirea deciziei civile din 23 aprilie, pronunțată de această instanță, prin care s-a dispus încuviinţarea adopţiei internaţionale a Sorinei, "solicitându-se schimbarea în tot a deciziei atacate, în sensul respingerii apelurilor ca nefondate.În 20 iulie, Judecătoria Slatina ar urma să judece solicitarea procurorului general de emitere a unei ordonanțe președințiale pentru a-i interzice Sorinei să plece din țară.Fetița de 8 ani a fost luată cu mascaţii din casa în care a fost crescută de un fost asistent maternal din Baia de Aramă, după ce a fost înfiată de o familie din Statele Unite. Momentul în care mascații au intrat în casă și au luat fetița a fost filmat de familia care a crescut-o. În imagini se observă cum copila refuză să meargă cu oamenii legii și strigă „mami, nu vreau să plec!", dar și cum la un moment dat este târâtă de către procurorul care a coordonat intervenția.Acest caz a generat un val de nemulțumiri legat de modul de intervenție, fetița fiind luată împotriva voinței ei. Asistenta maternală, rămasă fără atestat în luna mai, susținea că nu a refuzat adopția copilei și că a fost obligată să semneze o declarație gata scrisă.