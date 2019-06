Meleşcanu, despre locul pierdut de România la ONU: Una din problemele legate de voturile ţărilor arabe - discuţiile privind mutarea ambasadei la Ierusalim

România a pierdut un loc nepermanent în Consiliul de Securitate ONU, în urma votului din acest for, săptămâna trecută. Locul desemnat regiunii din care face parte ţara noastră a revenit Estoniei.









„Au fost luări de poziţii din partea unor lideri politici importanţi din România, dar niciun moment Ministerul Afacerilor Externe nu a adoptat decizia de mutare a ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim. Tot ceea ce am făcut a fost să facem evaluări la ceea înseamnă avantaje şi dezavantaje şi mai ales care sunt aspectele de ordin legal pentru o asemenea decizie. Am făcut două sau trei asemenea evaluări, le-am trimis la Guvern, întotdeauna am încercat să aducem la zi cu alte informaţii (...) şi din păcate da, a fost una din problemele cu care ne-am confruntat în legătură cu voturile ţărilor arabe”, a spus ministrul, potrivit Agerpres.El a punctat că a subliniat cu fiecare ocazie necesitatea de a lua în vedere poziţia oficială a ţării noastre.„În permanenţă am spus foarte clar că există un proces de evaluare a unor posibilităţi de acest gen (...), am spus întotdeauna că poziţia României rămâne, am spus tuturor ţărilor arabe (....) poziţia României este poziţia oficială”, a afirmat Meleşcanu.Întrebat dacă i-a spus lui Liviu Dragnea, atunci preşedinte al Camerei Deputaţilor, că discuţiile legate de mutarea ambasadei ar putea face ca România să nu obţină locul nepermanent în Consiliul de Securitate ONU, Meleşcanu a răspuns: „Din punctul meu de vedere, pot să vă spun cu titlu personal că da, i-am spus”.