România a pierdut cursa pentru un loc de membru nepermanent în Consiliul de Securitate ONU / Victor Ponta: Am pierdut pe mâna noastră când Liviu Dragnea a anunțat că mutăm Ambasada la Ierusalim

România a pierdut în fața Estoniei cursa pentru o poziție de membru nepermanent în Consiliul de Securitate ONU, pentru perioada 2020-2021, anunță organizația internațională. Președintele Pro-România, Victor Ponta, este de părere că România a pierdut sprijinul țărilor din Uniunea Europeană în momentul în care fostul lider PSD, Liviu Dragnea, a anunțat că România mută Ambasada la Ierusalim.

”România a pierdut competiția pentru un loc de membru nepermanent în Consiliul de Securitate al ONU ! Am pierdut în fața Estoniei - însa am pierdut în totalitate pe mâna noastră! Votul final a fost rușinos : 132 de voturi pentru Estonia și 58 pentru Romania!”, a scris Victor Ponta pe Facebook care subliniat că de vină a fost și anunțul fostului lider al PSD, Liviu Dragnea, că România mută Ambasada României la Ierusalim.

”Cand Liviu Dragnea a anunțat că mutăm Ambasada României la Ierusalim am pierdut imediat 50 de voturi ! Când Viorica Dăncilă a mers la Washington și a susținut acestă idee a lui Liviu Dragnea am mai pierdut și sprijinul tarilor din Uniunea Europeana! Când Teodor Melescanu a acceptat această decizie politică ( deși știa că este greșita) am pierdut definitiv!

Trebuie să înțelegem faptul că greșelile grave ale câtorva politicieni aduc prejudicii colosale României și românilor! Poate luăm măsuri ca așa ceva să nu se mai repete niciodată! Sau ne mulțumim să spunem că “Dragnea a fost de vină” și cu asta basta?!?”, a comentat Ponta pe Facebook.





Estonia a obținut locul de membru nepermanent după două tururi de scrutin, desfășurate pe data de 7 iunie la sediul Națiunilor Unite de la New York, în cadrul celei de-a 73-a sesiuni a Adunării Generale.După un prim tur care s-a încheiat cu un rezultat neconcludent, Estonia a câștigat runda decisivă cu 132 de voturi, în timp ce România a fost susținută de 58 de țări, relatează Mediafax.