Iohannis, atacat dur într-un articol din Jerusalem Post: A condus Forumul Democrat al Germanilor - succesor al unei foste organizații naziste / Autorul articolului, un editorialist la Cotidianul

Klaus Iohannis, vizita in Israel (2016)

"Cum poate președintele român Klaus Werner Iohannis - care timp de 23 de ani a fost și președinte al Forumului Democrat al Germanilor din România, ce se pretinde a fi succesorul legal al unei foste organizații naziste - să fie un prieten al Israelului? Vinerea trecută, Iohannis și-a exprimat opoziția față de propunerea Guvernului de a muta ambasada țării la Ierusalim" , își începe Radu Golban articolul publicat de Jerusalem Post în pagină electronică."Angajamentul său față de cauzele pro-evreiești este remarcabil", comentează apoi ironic autorul, menționând că șeful statului s-a implicat în manifestări dedicate memoriei Holocaustului, dar că a susținut inclusiv un eveniment despre deportarea etnicilor germani în URSS. "Această comemorare a suferințelor autorilor războiului, care au fost deportați din România în USSR, a creat o echivalentă falsă între făptuitori și victime și a ignorat, de fapt, Holocaustul", acuză autorul articolului.Radu Golban acuză apoi că în timpul mandatului lui Klaus Iohannis la șefia Forumului Democrat al Germanilor din România (FDGR), a fost "restabilită" în țara noastră, "de fapt și de drept", o organizație nazistă desființată în 1944. Golban face referire la un anume "Grup Etnic German", organizație din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial clasificată drept pro-hitleristă și care ar fi fost "reabilitată legal" de o instanță din România.Evocând "preocupările legate de consecințele juridice și politice la nivel național și internațional ale deciziei României de a recunoaște un grup etnic, actualmente cunoscut sub denumirea de "Forumul Democrat al Germanilor din România" ca "succesor în drepturi al Grupului Etnic German"", Golban face apoi alegatia că "președintele român este mândru, cu siguranță, de mutarea sa istorică"."Este destul de uimitor că aceeași persoană, Iohannis, care ignoră legile publice internaționale, își exprimă acum rezervele cu privire la mutarea ambasadei române la Ierusalim, citând surse și principii ONU de care nu i-a păsat vreodată cu adevărat. Ipocrizia sa a atins acum un nou nivel, în detrimentul Israelului, al României și al prieteniei solide dintre cele două țări", susține Radu Golban.Autorul articolului critic ține totodată să puncteze că "un președinte care a ținut vacant în ultimii doi ani postul de ambasador în Israel este puțin probabil să arate vreun interes pentru un parteneriat solid cu Ierusalimul".În final, acesta apreciază că, "indiferent de tensiunile politice interne între Guvern și Președinție, România are șansa de a sfida politica UE față de Israel într-o manieră responsabilă prin mutarea ambasadei sale la Ierusalim. Israelul, o țară cu o profundă conștientizare a istoriei, nu are nevoie de lecții în materie de principii internaționale publice de la cei care refuză să fie adevărații săi prieteni. Nu în ultimul rând, un politician care a făcut, direct sau indirect, eforturi de a rescrie istoria nazistă într-o manieră toxică, discriminatorie și ilegală ar trebui să aibă cel puțin decența de a tăcea în chestiuni legate de o cauză israeliană".