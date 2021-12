Ministrul Finanțelor, mesaj pentru profesorii care protestează în fața Guvernului: „Am început o recuperare. Este ceea ce s-a putut acum”

În fața Guvernului protestează, de la ora 13.00, timp de trei ore, câteva zeci de sindicaliști din educație din toată țara. Protestele sunt anunțate și pentru marți și miercuri, tot de la 13.00, atât în fața Palatului Victoria cât și în fața prefecturilor.











Proteste în fața Guvernului / Sursă foto: Facebook - FSLI



Grevă generală din 3 ianuarie și neîncheierea mediilor - amenințările sindicatelor

El a acuzat că mărirea salarială de 4% - o pătrime din ceea ce era promis încă din 2020 - este o „șmecherie”.





„Nu accept să fiu prostit în față, nu vom opri acțiunile de protest anunțate. Pătrimea oferită este o pătrime din diferenta salarială 2021 față de 2022. Deci nu vorbim de o creștere salarială de 8%, ci de 4% în medie, adică o creștere medie de 50 lei. Or asta inseamnă o bătaie de joc la adresa întregului corp profesoral. Sunt categorii care nu vor primi absolut nimic”, a declarat Nistor, pentru HotNews.ro.



El a adăugat că „o să prorogăm și noi începerea școlii din 3 ianuarie”, făcând referire la faptul că alocarea a 6% din PIB pentru Educație a fost prorogată de 11 ori, și că situațiile școlare vor rămâne neîncheiate.



„Există cele mai mari șanse sa nu începem” școala pe 3 ianuarie, a spus el vineri.







Întrebat ce le transmite profesorilor ieșiți să protesteze pentru creșterea insuficientă a salariilor, ministrul Câciu a spus:"Le transmit exact ce am transmis și data trecută la conferință: am început o recuperare. Nu este ceea ce.. este ceea ce s-a putut în acest moment și se va continua recuperarea."„Nu am renunțat la recuperări. La acest moment am alocat ceea ce se putea aloca. Ascultăm pe toată lumea și în contextul în care începem să devenim și credibili pe partea de venituri bugetare, mai ales cele fiscale, mai ales că aici este problema care este cronică în România, recuperarea va fi începând cu luna iulie sau când avem rectificarea", a mai afirmat el, întrebat ulterior pe tema solicitărilor celor din sănătate.