Cîmpeanu, despre condițiile redeschiderii școlilor: Peste o anumită perioadă de timp, rata de vaccinare de 60% în rândul personalului din școli va fi crescută la 70%

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a declarat joi, legat de criteriul pragului de vaccinare de 60% pentru personalul din învățământ pentru redeschiderea cu prezență fizică a școlilor, că există posibilitatea ca "peste o anumită" perioadă de timp pragul să fie ridicat la 70%. Totodată, acesta a subliniat că pragul de vaccinare este singura reglementare din Ordinul comun 5338.

"Se conturează această idee, a pragului de 60%, dar tot ceea ce voi spune astă seară voi spune sub rezerva validării de către CNSU mâine dimineaţă, astfel încât să putem semna Ordinul comun de ministru Educaţie - Sănătate mâine în prima parte a zilei, pentru ca în cea de-a doua parte a zilei toate şcolile din România să poată organiza consilii de administraţie în care să ia decizia, să actualizeze, dacă este cazul, rata de vaccinare pe care toate şcolile din România deja o au afişată pe site", a declarat ministrul Educaţiei la postul Digi24, potrivit Agerpres.

Sorin Cîmpeanu a mai spus că există posibilitatea ca "peste o anumită" perioadă de timp să poată fi ridicat acest nivel de 60%. "Obiectivul este de 70%, este un obiectiv dat de OMS", a adăugat acesta.

Ministrul a explicat modul în care fiecare şcoală va decide cum anume va funcţiona.

"(Consiliul de administraţie - n.r.) constată că a depăşit pragul minim definit în Ordinul comun de ministru Educaţie - Sănătate, care este obligatoriu pentru toate unităţile de învăţământ, de stat sau private, şi intră în prezenţă fizică. Are însă în paralel, pentru că celelalte reglementări din Ordinul comun 5338 rămân neschimbate, se adaugă doar acest criteriu, suplimentar, celelalte rămân. Adică, apare un caz de infectare în clasă, se suspendă activitatea cu prezenţă fizică în clasă. Apar cazuri de infectare în şcoală într-un număr mai mare sau egal cu jumătatea numărului de clase, se suspendă activitatea cu prezenţă fizică în întreaga şcoală şi vor avea în continuare posibilitatea ca, pe baza articolului 32 din Ordinul de ministru, consiliul de administraţie, chiar dacă are o rată de vaccinare de 70, 80, 90%, dacă are motive de infrastructură sau de resursă umană, un număr prea mare de profesori infectaţi, spre exemplu, poate solicita începerea şcolii în sistem online, iar inspectoratul şcolar va aproba, cum a aprobat şi până acum, toate cererile pe baza articolului 32", a spus ministrul.

Cîmpeanu a amintit că nu se mai ţine cont de rata de infectare din localitate.

"În data de 1 octombrie s-a decuplat în urma consultărilor şi a fost de comun acord decuplarea modului de funcţionare a şcolii de rata de infectare din localitate. (...) Dar un consiliu de administraţie al şcolii va aprecia în funcţie de toţi parametrii (...) dacă face sau nu face solicitare către inspectorat pentru începere în regim online", a precizat el.





Ministrul a subliniat că nu se va merge la cursuri cu prezenţă fizică "sub nicio formă" acolo unde rata de vaccinare e mai mică de 60%.





"Există o singură excepţie pe care o propunem spre acceptare în Ordinul comun de ministru, aceea care a mai fost, a şcolilor speciale, unde sunt copii cu cerinţe educaţionale speciale", a adăugat ministrul Educaţiei.





Potrivit acestuia, 54% din şcolile şi grădiniţele din România, de stat şi private, au o rată de vaccinare de cel puţin 60% în rândul personalului.





"Restul au rată de vaccinare sau aveau la nivelul zilei de vineri (săptămâna trecută - n.r.), e posibil să fie mici actualizări în ultimele zile, sub 60%. Am văzut unităţi cu rată de vaccinare de 12%, de 27%. Sunt în egală măsură private şi publice. Am văzut liceu sanitar cu rată de vaccinare de 36% - greu de înţeles", a afirmat Cîmpeanu.





Ministrul a arătat că "totuşi" educaţia este singurul domeniu din România în care se poate găsi transparent, pe site, rata de vaccinare la fiecare şcoală şi grădiniţă din România, publică sau privată.





"Nu există niciun alt domeniu în care să fie cunoscută rata de vaccinare din fiecare instituţie dintr-un anumit sistem. Al doilea lucru, totuşi, la nivelul învăţământului preuniversitar rata de vaccinare este, era, la nivelul zilei de vineri săptămâna trecută, 66,5%, la nivelul întregului sistem de învăţământ, incluzând şi învăţământul superior, era de 70%, adică aproape dublu faţă de media naţională. (...) În acelaşi timp, am constatat cu reală satisfacţie un progres excepţional în rândul vaccinării elevilor. Deci, în două zile am crescut de la 90.000 de elevi de 12 - 15 ani la aproape 96.000, deci încă 6.000 în două - trei zile, şi în rândul elevilor cu vârsta de peste 16 ani am crescut de la 250.000 la 259.000 aproape. (...) Vaccinaţi cu cel puţin o doză", a menţionat demnitarul.





Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat, joi, că vacanţa şcolară nu va fi prelungită şi elevii se vor întoarce fizic la şcoală, acolo unde condiţiile epidemiologice şi sanitare o permit, însă a precizat că a fost introdusă o condiţie pentru ca şcolile să poată funcţiona normal, şi anume, gradul de vaccinare al personalului din unitatea de învăţământ.