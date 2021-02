Instanța a respins cererea primăriei Sectorului 4 pentru evacuarea de urgență a Colegiului Șincai

Întrebată dacă va face apel la această decizie, reprezentantul primarului de la Sector 4 a declarat: „Așteptăm decizia oficial și o să decidem”.







De precizat că pe rolul instanței se află un alt proces, intentat după ce Consiliul de Administrație a refuzat relocarea colegiului cerută de primăria condusă de Daniel Băluță. Primul termen al procesului va fi în 15 martie.

Pe de altă parte, marți Inspectoratul Școlar al Municipiului București și Primăria Sectorului 4 au semnat protocolul anunțat săptămâna trecută privind relocarea Colegiului „Gheorghe Șincai”, pentru lucrările de consolidare estimate a dura 22 luni, prin care primăria se angajează să nu „perturbe” procesul educațional de la liceu până la finalul anului școlar, mai exact până la 1 august, dată la care trebuie să fie predată clădirea către primărie, iar Primăria Sectorului 4 trebuie să ofere variantele de relocare.





De pe acest document lipsește însă semnătura directorului Colegiului Șincai, Luminița Gheorghiu. Această și-a anunțat colegii că a refuzat să semneze protocolul întrucât acesta ar fi trebuit să fie transmis profesorilor măcar cu trei zile înainte și ar fi trebuit ca semnarea lui să se facă după ce instanța se pronunță în procesul prin care primăria Sectorului 4 cere evacuarea de urgență. Citește aici pe larg despre refuzul directoarei, reacția profesorilor protestatari și ce a declarat aceasta pentru HotNews.ro

„Respinge cererea de chemare în judecată, astfel cum a fost precizată, formulată de către reclamantul Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti, în contradictoriu cu pârâtul Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai”, ca lipsită de interes. Cu drept de apel în termen de 5 zile de la pronunţare. Cererea de apel se va depune la Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti”, se arată în decizia publicată pe portal.just.ro. Primăria Municipiului București a decis să suspende autorizația de construcții pentru lucrările de reparații la clădirea Colegiului Gheorghe Șincai până la data de 14 martie 2021, autorizație acordată Primăriei Sectorului 4 pe 21 septembrie anul trecut de către fostul primar general Gabriela Firea. Autorizația are aviz de la Direcția pentru Cultură a Municipiului București, emis în iunie 2020, pentru aceste lucrări.Atât Daniel Băluță, cât și ministrul educației, Sorin Cîmpeanu, au dat asigurări vinerea trecută că relocarea nu va avea loc în acest an școlar, pe fondul unor proteste ale unei părți a profesorilor și mai multor elevi și părinți de la Șincai de săptămâna trecută.„Cu certitudine colegiul nu se va reloca până la finalul acestui an. Ordonanta presedintiala are legatura cu graficul relocării”, a declarat Băluță jurnaliștilor la Șincai pe 12 februarie.„Această clădire este o clădire cu risc seismic 2 și nu are securitate la incendiu”, a precizat primarul Sectorului 4.