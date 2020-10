Anisie, după bâlbele Prefecturii: Creşele şi afterschool-urile rămân deschise / Hotărârea care prevedea închiderea lor a fost revocată / Ministrul Educației i-ar fi transmis prefectului din timp care sunt prevederile legale

Ministrul Educației, Monia Anisie, a declarat luni seară că creșele și afterschool-urile rămâne deschise în Capitală, după ce hotârârea Comitetului pentru Situații de Urgență a municpiului București care pevedea că acestea și universitățile vor fi închise a fost revocată. Anisie a subliniat că se aștepta ca azi să se ia o decizie clară, pentru a i-a comunicat prefectului Bucureștiului, Gheorghe Cojanu, care sunt prevederile legale.

Monica Anisie a precizat că a solicitat încă de săptămâna trecută o întâlnire la Prefectura Bucureşti, pentru a se asigura că vor fi luate toate măsurile în aşa fel încât în cadrul unităţilor de învăţământ să nu existe probleme în momentul în care rata infectărilor cu noul coronavirus ar fi ajuns la pragul de 3 la mia de locuitori şi împreună cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti a fost realizat un plan de măsuri pentru trecerea în sistem online.

"Trebuie să spunem în mod clar ce se întâmplă începând cu data de 20 octombrie cu unităţile de învăţământ din municipiul Bucureşti. Ceea ce s-a întâmplat astăzi este incredibil, la nivelul municipiului Bucureşti şi mă refer aici la situaţia creată la nivelul Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă. (...) În toată această perioadă, de la data de 13 octombrie şi până ieri, când DSP Bucureşti a anunţat depăşirea acestei rate, am fost într-o comunicare directă cu Inspectoratul Şcolar. Am discutat şi cu domnul prefect, i-am comunicat care sunt prevederile legale în vigoare şi mă aşteptam ca astăzi să ia o decizie clară. A existat o hotărâre a comitetului, pe care înţeleg că domnul prefect a revocat-o, între timp şi anume o hotărâre care prevedea faptul că se vor închide creşele, unităţile de învăţământ preuniversitar şi universităţile. Am atras atenţia IŞMB că în cuprinsul acestei hotărâri există nişte erori. Creşele şi afterschool-urile rămân deschise, vor fi suspendate activităţile didactice în unităţile de învăţământ preuniversitar. Pentru universităţi, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, Senatul universităţii decide cu privire la suspendarea cursurilor, nu CMBSU", a explicat ministrul Educației, Monica Anisie, la Realitatea Plus, potrivit Agerpres.

”Activitatea din creșe nu este considerată o activitate de învățămînt, ci una socială, iar after school-ul nu este supus legislatiei Educației, ci Muncii și își pot desfășura activitatea”, a explicat Mariana Țipișcă, purtător de cuvânt al Prefecturii Capitalei.