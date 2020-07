Răspunsul Monicăi Anisie, întrebată cum va crește calitatea cursurilor online și cum sunt evaluate cadrele didactice

Întrebată dacă va crește calitatea cursurilor online, dată fiind și rezistența unor cadre didactice, Monica Anisie a spus că speră ca profesorii să se mobilizeze.

"Eu zic că întotdeauna este loc de mai bine și de aceea, această formare a profesorilor sper să îi mobilizeze, în așa fel încât începând cu anul școlar și universitar 2020-2021 să se realizeze lecții de calitate, fie lecții față în față, fie lecții online", a afirmat Anisie.

Chestionată dacă vor fi evaluate cadrele didactice în privința calității cursurilor online, ministrul Educației a susținut că și până acum a existat "o formă de evaluare a dascălilor": "Bineînțeles că va exista o formă de evaluare. A existat și acum. Am avut un ordin de ministru, prin care am modificat inclusiv fișa de evaluare a profesorilor".

Evaluarea o face conducerea unității de învățământ, Consiliul de Administrație, iar întrebată dacă consideră că evaluările de până acum au fost făcute corect, Monica Anisie a spus că această evaluare se realizează până la data de 31 august, când se încheie anul școlar.





Despre achiziția de tablete

Ea mai susținut că procedura de achiziție a tabletelor pentru 250.000 de elevi săraci a fost declanșată și că nu Ministerul Educației se ocupă de acest lucru, ci ONAC (instituție aflată în subordinea Guvernului, maia exact a Ministerului Finanțelor -n.r.).

"Există timpul suficient, avem achiziția declanșată. Nu pot eu să mă pronunț asupra prevederilor care sunt într-o anumită instituție, la modalitatea în care se desfășoară o achiziție publică. Știți foarte bine că sunt niște termene care trebuie respectate, termenele legale nu se discută. (...) Deci până la 10 septembrie există un termen. Școala va începe în 14 septembrie. Suntem în termen și așteptăm să se realizeze această achiziție de către Oficiul Național de Achiziții Centralizate, este o instituție care se ocupă de acest lucru", a afirmat ministrul Educației, la RFI

Întrebată de ce nu s-au livrat aceste tablete elevilor săraci încă din primăvară, când a început școala online, Monica Anisie a răspuns: "Am avut o situație dificilă, prin care am trecut cu toții și cred că trebuie să înțelegem că nicăieri în lumea aceasta nu s-a putut face mai mult decât s-a făcut până la momentul acesta. A fost o situație neprevăzută, am fost surprinși de ceea ce s-a întâmplat, nimeni nu se gândea că o să dureze atât de mult, uitați-vă ce se întâmplă și astăzi. Prin urmare, cred că am încheiat cu bine anul școlar, am dat examenele naționale în condiții foarte bune, aș spune că s-au organizat și desfășurat aceste examene naționale mai bine decât în anii trecuți, elevii au încheiat în felul acesta cu bine, studenții la fel și acum ne aflăm la momentul susținerii examenelor pentru profesori (...)".