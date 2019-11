Demisia poate fi o opțiune pentru Monica Anisie dacă nu va obține suficienți bani pentru Educație/ Ministrul Educației: Eu vin din sistem, mă întorc acolo INTERVIU

Un procent de 6% din PIB pentru Educație este o condiție obligatorie, dar nu și suficientă, spune Monica Anisie într-un interviu pentru HotNews.ro. Aceasta consideră că este necesară construcția bugetară actuală pentru educație astfel încât banii să fie funcționali și să ajungă acolo unde trebuie. Întrebată ce va face în cazul în care nu va obține bugetul propus pentru învățământ, ministrul Educației a declarat că poate fi o soluție să se întoarcă la catedră, la Colegiul Național ”Tudor Vianu”din Capitală.





Susțineți alocarea a 6% din PIB pentru educație? Declarațiile de săptămâna trecută au stârnit dezbateri.Nu numai că susțin, mă voi lupta pentru acest 6% din PIB și l-am anunțat deja pe domnul ministru Cîțu încă din momentul în care am mers la audieri că aceasta va fi ținta pe care eu mi-o propun și va avea în mine un adevărat luptător. Declarațiile mele au fost scoase din context. Eu atunci am spus doar că la momentul acesta acei 6% din PIB, banii respectivi nu-i gândim să-i repartizăm în așa fel încât să fie funcționali, să ajungă acolo unde trebuie, să atingă elevul, profesorul. Pe construcția actuală cei 6% din PIB, dacă nu facem ceva să schimbăm construcția, și asta îmi doresc - vreau cei 6% din PIB tocmai ca să schimb construcția actuală. Pentru că trebuie să creștem costul standard, să dăm mai mulți bani pentru învățământul preuniversitar, să ne concentrăm pe preuniversitar mai mult în ceea ce privește finanțarea, pentru că problemele cele mai mari sunt în preuniversitar. În același timp și în cercetare. Când eram secretar de stat la cercetare am lăsat cercetarea la un buget și dacă creștea gradual cu 30%, cum calculasem atunci, ar fi atins ținta de 1% anul viitor, așa cum România se angajase. Am găsit bugetul la cercetare mai mic decât l-am lăsat în 2016. Nu mi se pare corect să nu spunem aceste adevăruri care există în sistem. Sunt adevăruri dureroase, dar trebuie spuse. Repet, voi lupta pentru cei 6% din PIB și așa cum multă lume mă cunoaște, voi încerca să cresc bugetul educației și să cresc costul standard per elev și per student.Cât vă propuneți să fie bugetul educației pentru anul viitor?Discuția pe buget o să o am miercuri cu domnul ministru Cîțu și reprezentanții Ministerului Educației și cu reprezentanții Ministerului de Finanțe. Miercuri sau joi. Deja au avut o întâlnire cu cei din Ministerul de Finanțe pe rectificarea bugetară. Și pentru bugetul de anul viitor, săptămâna aceasta să avem o primă discuție. Nu vreau să lansez acum în spațiul public nicio sumă, pentru că nu ar fi corect nici față de minsitrul Cîțu, nici față de cititori, fără să am o consultare prealabilă.Un singur ministru al Educație și-a dat demisia pentru că nu a reușit să obțină bugetul pe care l-a cerut. Dacă nu veți obține cât vă propuneți ce faceți?Dacă nu obțin ceea ce-mi propun... eu zic că voi obține, pentru că am obținut și în 2016 și am avut cel mai mare buget. Și zic că voi obține. Dar dacă nu voi obține poate că și aceasta e o opțiune. Îmi doresc pentru sistemul de educație ceea ce e mai bun. Eu vin din sistem, mă întorc acolo. Deja părinții și copiii mă așteaptă și sunt înnebuniți – când mă intorc? Când mă întorc? Prin urmare, nu asta e problema că mă voi întoarce la catedră, acolo este de fapt locul meu și nimeni nu poate să mi-l ia. Dar aș vrea cât sunt aici să fac lucruri concrete și bune pentru sistem. De aceea, întotdeauna voi lua o decizie numai prin consultare cu toți cei care sunt implicați în decizia respectivă.Mă gândesc la finanțarea extrabugetară. Aveți în vedere să atrageți fonduri din exterior. Dacă lăsați școala să poată să fie finanțată prin proiecte de la firmă, de la părinți, de la ong-uri.Deja există lucrurile acestea, sunt exemple de bună practică. Nu mai vorbim de fondurile europene. Astăzi (luni-n.r.) la ora 14 am deja o întâlnire aici la Ministerul Educației cu doamna vicepremier Raluca Turcan tocmai pentru a debloca toate proiectele care există în momentula acesta în cadrul Ministerului Educației, și prin preluare de la Ministerul Cercetării, și încercăm să vedem ce soluții putem găsi pentru a debloca toate aceste situații.