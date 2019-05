Ministerul Educației a dublat numărul claselor de învățământ profesional în unele județe/ Inspectoratele consideră că sunt prea multe și cer revizuirea planurilor de școlarizare

Secțiune susținută de MedLife

Este cazulcare a primit 44 de clase de învățământ primar, cu toate că ceruse 25 de clase. Inspectorii școlari arată că numărul crescut de clase pentru școala profesională nu poate fi acoperit. ”Noi am cerut 25 în funcție de solicitările școlilor, dar am primit 44 de clase de învățământ profesional. Eu cred că nu putem acoperi toate cele 44 de clase la profesional. Mi se pare prea mult, pentru că e nevoie de contract cu agenții economici pentru perioada de practică a copiilor. E nevoie ca specializarea la care ne-am gândit să fie acreditată și cam astea sunt piedicile principale, lăsând la o parte voința școlii dacă dorește sau nu”, a spus Nicolae Pellegrini, inspector general adjunct la Arad. În anul școlar 2018-2019 în județul Arad au fost alocate 19 clase de învățământ profesional.În județulnumărul de clase de învățământ profesional alocat de Ministerul Educației pentru anul școlar 2019-2020 este de 55 de clase, cu 14 clase în plus față de cât ceruseră. ”Noi am primit 55 de clase de învățământ profesional, dar cerusem 41 de clase. Încercăm să vedem daca găsim soluții. Vedem dacă Ministerul Educației revine asupra deciziei. Am cerut ministerului să reanalizeze situația”, a spus Gabriel Hârtie inspector general la Botoșani. Creșterea față de anul trecut este cu aproape 30 de clase de învățământ profesional, în 2018-2019 numărul de astfel de clase fiind de 26 de clase.În județul, numărul de clase de învățământ profesional alocat de Ministerul Educației este de 36, cu 10 clase mai mult decât în anul 2018-2019. ”Noi ieri am primit anexa la planul de școlarizare și acum lucrăm la repartizare. Acum avem oferte din partea agenților economici și ne străduim să acoperim tot”, spune Mirela Borza, inspector general adjunct de la Alba.La, numărul de clase de învățământ profesional cerut de școli a fost de 48 de clase, dar Ministerul Educației a alocat un număr de 67 de clase profesionale pentru anul școlar 2019-2020. ”Noi am cerut 48 de clase. Astăzi suntem în discuții. Procentul este de 35% conform directivelor inițiale. Urmează să avem niște discuții cu directorii unităților de învățământ”, a spus Eugenia Jianu, inspector școlar la Argeș. Practic, numărul de clase de profesional a crescut cu 38, în anul școlar care se încheie zilele acestea fiind 29 de clase de învățământ profesional.O situație similară are loc și la, unde numărul alocat de clase pentru învățământul profesional este de 70 de clase pentru anul școlar 2019-2020, cu 10 clase în plus peste cele cerute de școli.”Sincer la momentul la care vorbim Inspectoratul Brașov a aprobat toate solicitările agenților economici. Am ținut cont de oferta dumnealor, pentru că aceste clase de învățământ profesional și dual au în spate niște contracte. E foarte dificil la momentul acesta să existe o diminuare a claselor de învățământ liceal pe toate filierele teoretic, vocațional și tehnologic și o majorare la profesional și profesional dual. Deci, suntem la sfârșitul lunii mai, trebuie publicată broșura care are numărul de locuri, mișcările de personal sunt începute. Eu înțeleg tendința care este tendința de promovare a învățământului profesional, dar trebuie să ținem cont că pentru acest învățământ profesional e foarte complicat, ca în timp foarte scurt să asiguri maiștri instructori, profesori de specialitte”, spune Arina Bucur, inspectorul școlar general de la Brașov.În județulșcolile au cerut 62 de clase de învățământ profesional, însă au primit cu 9 clase în plus. Inspectorii școlari spun că pot acoperi clasele primite în plus.”Va trebui să transformăm câteva clase de la tehnologic în profesională. Aceste clase în plus se datorează solicitărilor agenților economici. Și așa până la aceste 62 de clase pe care noi le-am propus prin planul de școlarizare am satisfăcut undeva în jur la aproximativ la 85% din solicitările agenților ecolonomici, acum probabil că ne apropiem de 90 și ceva la sută”, a spus Alin Novac, inspector general la Bihor.Lanumărul de clase profesionale alocat pentru anul școlar 2019-2020 este de 76 de clase, cu toate că școlile ceruseră 68 de clase profesionale.Lavor fi anul acesta 60 de clase de învățământ profesional și profesional dual, cu toate că inspectoratul școlar ceruse 50 de astfel de clase.”Sunt niște transformări de clase de profesionale în detrimentul celor de liceu, pe baza unei note care fusese venită cu câteva luni în urmă, și e adevărat că noi nu ne încadrasem în 35%. Noi am cerut 50-51 de clase, dar ne-au dat în jur de 60 de clase de învățământ profesional și profesional dual. Ar fi o diferență de vreo 10 clase”, a spus Valentin Cuibuș, inspector general la Cluj. Și în județulau fost alocate mai multe clase de învățământ profesional decât cele cerute. Școlile au cerut 40 de clase profesionale, dar au primit 49. Inspectorii școlari spun că aceste clase de profesional se pot realiza prin repartizarea cmputerizată a elevilor. ”În fiecare an școlar am crescut numărul de clase. Important este să se și realizeze. În funcție de cum se face repartizarea. Dacă se repartizează computerizat este posibil să se poată realiza. Noi facem toate eforturile pentru că asta cere piața muncii”, a spus Florina Stoian, inspector școlar la Buzău.Laplanul de școlarizare arată că, pentru anul școlar 2019-2020, învățământul profesional și profesional dual a primit 15 % din locurile pentru primul an de liceu, la fel cum a cerut inspectoratul școlar. Asta înseamnă că vor fi 78 de clase de învățământ profesional și profesional dual, comparativ cu 34 de clase câte au fost în anul școlar actual.Există însă și județe unde număr de clase de învățământ profesional este cel cerut de școli și inspectorat. De exemplu, în județul Brăila, unde au fost cerute 35 de clase de învățământ profesional, însă Ministerul Educației a acordat numai 34 de clase pentru anul școlar 2018-2019.”Noi suntem județul care an de an am desfășurat tot ce a fost nevoie ca să ne realizăm planul de școlarizare. Nouă ne-a luat o clasă de profesională. La Brăila nu s-a modificat deloc. Pentru că lucrul ăsta l-am făcut anual, am discutat cu directorii de liceu și le-am zis să nu mai facă atâtea clase de teoretic, le-am spus faceți mai puțin liceu și hai să-i învățăm pe copiii ăsția să muncească. Așa trebuie să facă toată lumea”, a spus Cătălin Canciu, inspectoratul școlar Brăila.Lanumărul de clase primite de la Ministerul Educației este apropiat de cel cerut. ”Noi am primit 36 de clase de școală profesională, cerusem 33 de clase. Transform din propunerea școlilor de liceu le transform în profesională. Daca am propus o clasă de economic într-o anumită calificare aia are un corespendent pe profesional. N-am probleme în sensul ăsta”, a spus Camelia Tabără, inspector școlar la Bistrița Năsăud.Și lanumărul de clase de învățământ profesional este apropiat de cel cerut. Inspectoratul școlar a cerut 28 de clase și a primit 31 de clase pentru învățământul profesional.La, școlile au primit cu 6 clase de învățământ profesional în plus, adică au cerut 38 de astfel de clase, dar au primit 44 de clase de la Ministerul Educației.”Sunt licee care cred că or să-și îndeplinească cifra de școlarizare. Vom vedea în se măsură se va realiza, dar nu e un lucru rău”, a spus Marius Novac, inspector general la Sibiu.Reamintim că marți seara, Ministerul Educației a trimis către inspectoratele școlare planurile de școlarizare pentru anul școlar 2019-2020. Ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, a declarat că a împărțit numărul de locuri către inspectoratele școlare atfel încât să nu mai existe note sub 5 la admiterea la liceu. Sindicatele din educație îi cer ministerului să retragă ordinul Nr.4057/2019 și să modifice cifrele de scolarizare pentru că există riscul ca profesorii să-și piardă locurile de muncă.MedLife susține informarea și educarea ca sursă principală de dezvoltare a unei minți sănătoase. De aceea, recomandăm informarea continuă cu ajutorul articolelor din secțiunea Educație!