Învățământul profesional din București, în următorul an școlar: De ce va fi dublat numărul claselor și care sunt elevii vizați să le ocupe

Liceele din București își vor dubla numărul de clase de la învățământul profesional și profesional-dual în anul școlar 2019-2020, a anunțat Ioana Neacșu, inspector general școlar București. În prezent sunt 34 de astfel de clase, dar în anul școlar următor numărul lor va ajunge la 78, conform unei solicitări a inspectoratului. Vezi de ce consideră Inspectoratul să fie dublat numărul de clase profesionale în București."Noi pentru anul școlar în curs avem un procent pentru învățământul profesional și profesional dual de 7,5%, iar pentru anul școlar 2019-2020 am solicitat aproximativ 15%. Această cifră reprezintă oferta agregată a tuturor unităților de învățământ tehnic din București pentru anul școlar viitor, pornind de la parteneriatele pe care le-am semnat cu agenții economici, resursele disponibile pentru organizarea acestei forme de învățământ și, nu în ultimul rând, corelat cu procentul de elevi care în anul școlar prevedent, la evaluarea națională, au luat medii sub 5 la acest examen", a spus Ioana Neacșu, inspector general școlar.La admiterea de la liceu de anul trecut aproximativ 14% dintre elevii din Capitală au luat sub nota 5."Noi am gândit că un procent de 14-15% alocat învățământului profesional și dual pentru anul viitor se corelează foarte bine cu această cifră de la evaluarea națională. Deci, practic, noi la București, am solicitat 78 de clase de învățământ profesional și profesional dual. Anul acesta avem 34", a mai spus Ioana Neacșu.Anul trecut, în Capitală, nu au fost ocupate toate locurile stabilite pentru învățământul profesional."Eu sper din toată inima ca aceste clase să se completeze, pentru că și în anul școlar precedent noi am propus ceva mai multe clase decât cele care funcționează actualmente, însă au existat clase nerealizate la data de 1 septembrie, pentru că opțiunile părinților nu se îndreaptă neapărat spre acest domeniu de formare profesională și calificare într-o meserie", a arătat inspectoarea.Ministerul Educației nu a aprobat încă planul de școlarizare pentru anul 2019-2020, însă cifrele de școlarizare aprobate în luna aprilie arată că numărul claselor de la învățământul profesional se va mări. Reprezentanții Sindicatului "Spiru Haret" au cerut săptămâna trecută ministrului Educației să adoptate ordinul privind acest plan de școlarizare.Sindicaliștii spun că intenția Ministerului Educației Naționale este să transforme un număr important de clase teoretice din învățământul liceal în clase de școală profesională – peste 500 la nivel național. "Numai în municipiul București, numărul acestor clase supuse procesului de transformare ar fi de peste 170, ceea ce reprezintă 47% din totalul claselor de inceput de nivel liceal și profesional", se arată într-o scrisoare trimisă de sindicate Ministerului Educației.Sindicatele susțin că nu contestă necesitatea existenței unui număr mai mare de clase de învățământ profesional și profesional dual. Însă, această „transformare" din teoretic și tehnologic în profesional ar trebui realizată în condiții de legalitate și la momentul oportun, mai consideră reprezentanții federației.În aceeași scrisoare, sindicaliștii arată că nu există resursă umană calificată (maiștri-instructori) pentru a acoperi toate clasele de învățământ profesional nou înființate. În plus, potrivit lor, nu există acorduri/parteneriate încheiate cu agenți economici, care să susțină respectivele clase de învățământ profesional și, în multe situații, nu există nici agenți economici interesați sau dispuși să primeasca elevi la practică.