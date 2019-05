Sindicatele din învățământ, în conflict cu Ministerul Educației: Federația "Spiru Haret" cere abrogarea ordinelor de ministru privind transformarea claselor teoretice în profesionale

Secțiune susținută de MedLife

Procedurile privind planurile de școlarizare la nivelul unităților de învățământ și inspectoratelor școlare s-au încheiat de mult timp, conform calendarului aprobat de ministerul educației.

Încadrările cu personal au fost realizate la nivelul unităților de învățământ, mișcarea personalului didactic fiind în plină desfășurare, cu o serie de etape deja finalizate.

Nu există resursă umană calificată (maiștri-instructori) pentru a acoperi toate clasele de învățământ profesional nou înființate. Sindicatele mai susțin că vor exista numeroase restrângeri de activitate la liceele tehnologice, ca urmare a reducerii drastice a catedrelor de cultură generală;

Nu există acorduri/parteneriate încheiate cu agenți economici, care să susțină respectivele clase de învățământ profesional și, în multe situații, nu există nici agenți economici interesați sau dispuși să primeasca un elevi la practică;

Nu (mai) există condiții pentru desfășurarea orelor de pregătire practică (ateliere, laboratoare, utilaje, aparatură etc.).



Afișarea ofertei de școlarizare + tipărirea broșurii privind informațiile despre admitere – 30 mai (în loc de 13 mai, cum era inițial);

Înscrierea pentru probele de aptitudini – 5-6 iunie (în loc de 13-14 mai);

Desfășurarea probelor de aptitudini – 10-12 iunie (în loc de 15-17 mai);

Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini + depunerea contestațiilor – 13 iunie (în loc de 20 mai);

Înscrierea candidaților pentru probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă – 5-6 iunie (în loc de 13-14 mai);

Desfășurarea probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă – 10-12 iunie (în loc de 15-17 mai);

Comunicarea rezultatelor la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă + depunerea contestațiilor – 13 iunie (în loc de 20 mai)



Sindicatele mai susțin că acele ordine apărute pe neașteptate au stârnit reacții negative din partea principalilor actori educaționali, elevi, cadre didactice și părinți. Potrivit reprezentanților federației, nu au fost discutate cu sindicatele, nici cu asociațiile părinților și elevilor.Sindicatele spun că intenția Ministerului Educației Naționale este de a transforma un număr important de clase teoretice din învățământul liceal în clase de școală profesională – peste 500 la nivel național. Numai în municipiul București, numărul acestor clase supuse procesului de transformare ar fi de peste 170, ceea ce reprezintă 47% din totalul claselor de inceput de nivel liceal si profesional.Sindicatele susțin că nu contestă necesitatea existenței unui număr mai mare de clase de învățământ profesional și profesional dual. Însă, această „transformare” dinteoretic și tehnologic în profesional ar trebui realizată în condiții de legalitate și la momentul oportun, mai consideră reprezentanții federației.Potrivit acestuia, în municipiul București, procentul absolvenților de gimnaziu care au obținut sub nota 5 la evaluarea națională în anul 2018 este de 15%. În aceste condiții, se pune problema oportunității transformării a 170 de clase de învățământ teoretic în învățământ profesional. Practic, un număr de peste 5000 de absolvenți de gimnaziu (170 de clase x 30 elevi/clasă) din municipiul București ar să intre în învățământul profesional, mediile la evaluarea națională ale multora dintre aceștia sunt peste 5.În plus, conform calendarului aprobat prin ordin de ministru (OMEN 4829/2018), până la data de 13 mai 2019, ar fi trebuit să fie deja tipărită broșura privind „Admiterea 2019”, cuprinzând nu doar procedura și calendarul admiterii, ci și rețeaua unităților de învățământ și planurile de școlarizare, pentru ca absolvenții de gimnaziu să își cunoască din timp opțiunile, mai arată reprezentanții Federației. Potrivit aceluiași ordin admiterea în învățământul liceal debutează în perioada 13-14 mai cu înscrierea la probele de aptitudini, respectiv pentru verificarea cunoștințelor de limbă modernă/maternă, iar începând cu data de 20 mai ar trebui să aibă loc „şedinţele de instruire cu părinţii şi elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere şi a planului de şcolarizare”. Chiar marți are loc Târgul „Oferta Educațională” din Parcul Tineretului.Tot în data de 13 mai 2019, ar trebui să aibă loc „afişarea ofertei de şcolarizare/ofertei de formare profesională, concretizată în profiluri, domenii şicalificări profesionale, pentru învăţământul liceal, filiera tehnologică” și „stabilirea codurilor pentru fiecare unitate de învăţământ liceal sau profesional pe filiere, profiluri, specializări/domenii de pregătire, limbă de predare”.În acest context, în data de 13 mai 2019, au fost semnate Ordinele 3995 (pentru modificarea anexei nr. 1 la O.M.E.N. nr. 4829/2018 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2019-2020) și 3996 (pentru modificarea Metodologiei-cadru privind moibilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversotar în anul școlar 2019-2020, aprobate prin Ordinul ministrului interminar al educației naționale nr. 5460/2018).Potrivit sindicatelor sunt nu mai puțin de 13 asemenea modificări importante. "Ce se întâmplă cu cei care s-au înscris deja în data de 13 mai? Care este impactul asupra acelor copii pregătiți să susțină începând de mâine probele de aptitudini sau de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă? Este normal să afle azi că nu mai susțin probele acum, ci în iunie, cu 2 zile înainte de evaluarea națională? Unde se regăsește interesul superior al copilului – atât de mult clamat de minister – în acest nou calendar, modificat „din pix”, doar pentru a satisface anumite ambiții personale, în timpul admiterii?", se întreabă sindicatele.Potrivit acestora, ordinul 3996/13.05.2019 decalează o serie de etape ale ocupării prin concurs național unic a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, începând cu publicarea și verificarea listei finale reactualizate cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pentru concurs – care trebuiau realizate până la 15 mai si sunt decalate pentru 3 iunie. Nu mai puțin de 6 etape sunt decalate și în ceea ce privește concursul național unic, mai arată sindicatele.