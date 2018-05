​Admitere învățământ dual 2018 Care sunt școlile duale din București la care elevii de clasa a VIII-a se pot înscrie și obține o bursă de 400 lei lunar

​Elevii de clasa a VIII-a din București care vor să învețe o meserie după terminarea gimnaziului pot să se înscrie la 3 școli duale. Ei pot să aleagă între următoarele specializări: ospătar, instalator, vânzător și electrician, pe care le urmează la Colegiul Tehnic „Dinicu Golescu”, la Colegiul Tehnic „Mihai Bravu”, la Colegiul Economic „Costin C. Kiriţescu” sau la Colegiul Tehnic Energetic, cu practică la companii private. Școala duală este de 3 ani, timp în care fiecare elev primește o bursă lunară de cel puțin 400 de lei. La final, tinerii primesc un certificat de calificare profesională recunoscut în Uniunea Europeană, deci cu care se pot angaja oriunde în Uniune.



Elevii care termină clasa a VIII-a se înscriu la școlile duale în perioada 15, 18, 19 iunie 2018, la secretariatele școlilor gimnaziale pe care le urmează. Singurele condiții pe care trebuie să le îndeplinească pentru înscriere sunt următoarele: să aibă mediile de la a VIII-a încheiate, deci să nu aibă corigențe sau să fie în stare de repetenție.



Școlile duale din București 2018



UPDATE Colegiul Tehnic Energetic București

Certificarea: Electrician Exploatare Centrale, Staţii şi Reţele Electrice: 1 clasă



Firma care susține clasa și la care copiii fac practică: Enel

Enel a anunțat, într-un comunicat trimis HotNews.ro, că a încheiat un acord de parteneriat cu Colegiul Tehnic Energetic București și că va susține începând cu acest an o clasă în sistem dual ai cărei absolvenți vor primi certificarea de Electricieni Exploatare Centrale, Staţii şi Reţele Electrice. Pe lângă bursă, compania spune că va susține "masa de prânz în fiecare zi, cheltuielile de transport şi cazare pentru elevii din afara Bucureştiului, abonamente la transportul intern în Bucureşti, vizite de studiu".



"După finalizarea programului de trei ani, absolvenții vor deveni Electricieni Exploatare Centrale, Staţii şi Reţele Electrice, astfel că vor putea lucra ca electricieni de măsură pe partea de verificare şi recuperare de energie electrică, sau electricieni de medie tensiune sau medie-joasă tensiune în staţii electrice. Viitorii electricieni care vor dori să devină lider de echipă vor putea urma cursuri de maiștri, iar cei care doresc să continue studiile vor putea participa la examenul de bacalaureat în timp ce sunt angajați. Mai departe, cei care doresc să devină ingineri vor putea urma o facultate de profil", informează compania.



Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație: 1 clasă, 28 de locuriNumăr de telefon: 0216370484- 14 locuri sunt susținute de Radissonblu, iar alte 14 de La Mama. Elevii care termină cei 3 ani de școală profesională au întâietate la angajare în aceste firme, la care de altfel fac și practicaInstalator instalatii tehnico-sanitare și de gaze: 2 clase, 56 de locuriNumăr de telefon: 0213217699- 28 de locuri sunt susținute de ENGIE, iar alte 28 de locuri de DISTRIGAZ SUD REŢELE. Elevii care termină cei 3 ani de școală profesională au întâietate la angajare în aceste firme, la care de altfel fac și practicaComerciant-vânzător: 1 clasă, 28 de locuriNumăr de telefon: 0314016830Firmele la care copiii fac practică și la care au întâietate la angajare, după ce termină școala duală:- Deichmann susține 6 elevi- Hervis Sports and Fashion susține 5 elevi- Peek & Cloppenburg susține 3 elevi- Telekom Romania susține 4 elevi- Humanic susține 2 elevi- C&A susține 1 elev- Carrefour susține 5 locuri- Kika susține 2 locuriToate informațiile de mai sus au fost publicate de Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISMB), în

Fiecare elevi înscris la o școală duală primește o bursă lunară de minimum 400 lei: 200 lei de la stat şi minimum 200 de lei de la firma cu care elevul încheie un contract individual de practică.



Dacă la finalul învățământului dual, tânărul vrea să obțină o diplomă de bacalaureat cu care să își aprofundeze studiile într-o universitate, el poate să se înscrie după școala duală în clasa a XI-a la un liceu pe care îl termină cu examenul de BAC.



Calendar înscriere la școala duală 2018



15, 18, 19 iunie 2018 Secretariatele școlilor gimnaziale completează, la cererea elevilor și a părinților, fișa de înscriere în învățământul dual

Înscrierea elevilor la școlile duale, pe baza fișei de înscriere de mai sus



19 iunie 2018 Afișarea la sediul școlilor duale a listei elevilor înscriși

Școlile care organizează preselecție afișează procedura de preselecție



20-21 iunie 2018 Probele eliminatorii, numai în școlile care au decis acest lucru

Afișarea rezultatelor

21-22 iunie 2018 Înscrierea candidaților respinși la probele eliminatorii la alte școli, pe baza fișei de înscriere în învățământul profesional de stat

22 iunie 2018 Actualizarea și afișarea, la sediul unităților de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul dual, a listei candidaților înscriși la învățământul dual.



Ce este învățământul dual

în clasa a IX-a: elevul face practică 20%

în clasa a X-a: elevul face practică 60%

în clasa a XI-a: elevul face practică 72%

Care sunt avantajele firmelor care intră în învățământul dual

Învățământul profesional dual a fost lansat în 2012 de ministrul de atunci al Educației, Daniel Funeriu. Acest tip de învățământ este organizat la inițiativa firmelor, care încheie un contract cu liceele tehnologice în cadrul cărora vor fi școlarizați elevii și cu primăria.durează 3 ani și are următoarea structură de pregătire practică vs. pregătire teoretică:Firmele asigură tutori din cadrul companiei care se ocupă de practică făcută de elevi. Companiile participă cu specialiști și la proiectarea curriculumului în dezvoltare locală.Cheltuielile efectuate de operatorii economici pentru organizarea și desfășurarea învățământului profesional și tehnic, potrivit reglementărilor legale din domeniul educației naționale, sunt considerate cheltuieli deductibile pentru determinarea rezultatului fiscal.Art. 25 (9) Sunt cheltuieli deductibile pentru determinarea rezultatului fiscal cheltuielile efectuate pentru organizarea şi desfăşurarea învăţământului profesional şi tehnic, potrivit reglementărilor legale din domeniul educaţiei naţionale.(1) Cheltuielile aferente achiziționării, producerii, construirii mijloacelor fixe amortizabile, precum și investițiile efectuate la acestea se recuperează din punct de vedere fiscal prin deducerea amortizării potrivit prevederilor prezentului articol.(3) Sunt, de asemenea, considerate mijloace fixe amortizabile:h) mijloacele fixe deţinute şi utilizate pentru organizarea şi desfăşurarea învăţământului profesional şi tehnic, potrivit reglementărilor legale din domeniul educaţiei naţionale;i) investiţiile efectuate pentru organizarea şi desfăşurarea învăţământului profesional şi tehnic, potrivit reglementărilor legale din domeniul educaţiei naţionale.- următoarele venituri nu sunt impozabile:o1) bursele, premiile şi alte drepturi sub formă de cazare, masă, transport, echipamente de lucru/protecţie şi altele asemenea primite de elevi pe parcursul învăţământului profesional şi tehnic, potrivit reglementărilor legale din domeniul educaţiei naţionale;(41) Sunt cheltuieli deductibile cheltuielile efectuate pentru organizarea şi desfăşurarea învăţământului profesional şi tehnic, în conformitate cu reglementările legale din domeniul educaţiei naţionale, cu excepţia cheltuielilor cu amortizarea care sunt deductibile potrivit prevederilor alin. (4) lit. d).